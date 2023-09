En campaña, Massa presentó el proyecto para que los trabajadores no paguen más Ganancias

Sergio Massa se reunió ayer con dirigentes gremiales y anunció que enviará al Congreso un proyecto con cambios en el impuesto a las Ganancias. El objetivo es que la gran mayoría de los trabajadores en relación de dependencia dejen de pagar por ese tributo.

“Habrá mejoras de hasta 21% en sus bolsillos. Si ahorran, compren un autito, no me vayan a comprar dólares”, pidió el ministro.

“Espero que los opositores acompañen la medida”, dijo el candidato de UP y agregó que por decreto se subirá el mínimo no imponible a $1,7 millones. “Sólo van a quedar 90.000 gerentes, directores de empresas y jubilados de privilegio que no van a pagar”, destacó.

Massa aseguró que la recaudación que se dejará de recibir por esta medida se compensará con el impuesto PAIS a las importaciones que se anunció semanas atrás.

Las claves del proyecto

- Sólo pagarán los mayores ingresos superiores a quince (15) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales: CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

- Según el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente hoy, 118.000 pesos mensuales, esa cifra sería de $1.770.000. Sólo los que ganen un bruto superior a ese número pagarán Ganancias. Así, la suba del mínimo no imponible a 15 SMVM se hará por decreto y regirá desde octubre.

– Según cifras oficiales pagarán ‘Mayores ingresos’ 90.000 contribuyentes. Representa menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.

- El nuevo mínimo no Imponible de 15 SMVM mensuales se ajustará en enero y julio de cada año.

- Se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.

- Se eliminan distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas. Menor carga operativa para los empleadores –sistema simplificado- que redundará en una disminución del costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Se crea un régimen simplificado cedular dentro del impuesto a las Ganancias denominado ‘Mayores ingresos.

- Como el impuesto es anual, ‘Mayores ingresos’ entrará en vigencia a partir de enero de 2024. “El Estado hace un esfuerzo al dejar de recaudar cerca de $1 billón al año, que se vuelca de manera directa al consumo y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados”, destacaron al respecto fuentes oficiales.

- Considerando la proyección de los incrementos salariales de lo que resta del año, a diciembre de 2023 la cantidad de retenidos en el impuesto será de $890.000. “Con nuestra propuesta de ‘Mayores ingresos’, 800.000 contribuyentes dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias”, destacaron desde el Palacio de Hacienda.

Apoyo sindical



A la reunión de ayer fueron citados los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. También estarán los dirigentes Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y otros dirigentes de la plana mayor de las distintas centrales obreras, entre ellos referentes de los sindicatos petroleros, de la Alimentación y Aeronavegantes.

También están presentes la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el titular de la Aduana Guillermo Michel y el de la AFIP Carlos Castagneto, entre otros funcionarios.

Desde el sindicalismo salieron a celebrar la medida. Armando Cavalieri, secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, sostuvo: "Es imperativo que todo el mundo comprenda que el salario no puede ser considerado ganancia, ni en pesos ni en dólares".

ÇCavalieri también consideró que "durante años los trabajadores han sufrido una carga fiscal inmerecida" y que la iniciativa "es un paso valioso hacia la justicia tributaria".

En tanto, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAL) consideró que Ganancias es “el segundo tributo que más recauda”, al observar el paisaje general de ingresos al Fisco.

Este impuesto tuvo un patrón de comportamiento muy similar al de la presión tributaria total. Luego de alcanzar su valor mínimo de 2,63% del PIB en 2002, la recaudación del impuesto en relación al tamaño de la economía aumentó de forma continua hasta llegar a su punto máximo de 6,41% del PIB en 2015.

Posteriormente, su presión tributaria cayó 1,1 puntos del PIB en 2016 y se mantuvo estable por el resto del periodo bajo análisis. La presión tributaria efectiva promedio entre 1997-2023 sería de 4,6% del PIB”, mencionó. en 2023, por caso, tiene una proyección estimada de 5,25% del Producto.