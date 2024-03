Galimberti: "8,5 de cada 10 argentinos tienen la jubilación mínima"

Luego de que la oposición no logró quórum para debatir una nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados, el legislador Pedro Galimberti por Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, fue entrevistado por Sin Verso, programa de Ciudadano.News.

"Se convocó sesión especial con el objetivo de poner un plazo para que la comisión previsional y seguridad social emita un dictamen, que luego se trata en recinto. Lo de ayer era para nada más emplazar la comisión de previsión. No se iba a discutir la fórmula, era nada más que poner un plazo", contó.

A su vez, declaró que siente "una absoluta tranquilidad de haber bajado a dar quórum, que no se logró, porque estamos hablando de 8,5 de cada 10 argentinos que tienen la jubilación mínima".

"Hay un déficit del Estado en defender esa situación, de $104.500 ahora se fue $134.500 más el bono. Entonces, no tengo dudas que eso hay que pelearlo", apuntó.

Para poder discutir lo importante, el diputado nacional pidió que los funcionarios de Javier Milei vayan al Congreso para conocer el rumbo del país.

"Escucho las entrevistas del ministro de Economía (Luis Caputo) y del jefe de Gabinete (Nicolás Posse) porque no han venido a dar explicaciones sobre el DNU y la ley Bases, entre otras cosas", dijo.

Finalmente, Galimberti remarcó que "no tenemos presupuesto para este año. Es decir, me gustaría que un día venga, y de explicaciones, pero no en el sentido de que lo vamos a estar indagando, sino que digan el camino que vamos a transitar".

"Porque al no tener presupuesto, que es el camino que vamos a hacer durante en 2024, estamos atados exclusivamente a las arbitrariedades, en el sentido que puede disponer como considere el Poder Ejecutivo Nacional", cerró.