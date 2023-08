Francisco Lo Presti: "Estamos constatando que hay una necesidad de cambio"

Francisco Lo Presti, candidato a intendente de Las Heras por el Frente Cambia Mendoza, pasó por los micrófonos del programa Metaverso, de Ciudadano.News, donde contó detalles de su campaña rumbo a las elecciones municipales (y provinciales) de septiembre.

-¿Cómo continúa la recorrida por Las Heras?

-Estoy muy contento, encontrando distintas propuestas de los vecinos, generando una escucha activa. Uno va aprendiendo y no solamente constatando cosas que uno visualiza o conoce desde la gestión, sino constatando que hay una necesidad de cambio. Eso se da porque no hay reelección de intendentes y, por otro lado, porque hay una gran frustración y desilusión de parte de la gente respecto de algunas prácticas que se han venido llevando en el último tiempo dentro de la comuna y llevamos nuestras propuestas y de esa manera vamos generando una sinergia con la gente que la verdad que está muy ávida de poder, cuando se dice que no quieren saber nada con la política, puede ser desde un tema conceptual y general, pero sí está ávida de conocer las ideas y proyectos para transformar la realidad del departamento.

-¿Cuáles son las propuestas que trabajan?

-Tenemos propuestas en tres grandes ejes: de forma particular, en cada uno de los distintos distritos y dentro de los distritos, en distintos sectores del departamento, porque hay que generar propuestas de cercanía para cada sector. En términos generales, hay grandes ejes, uno, seguridad ciudadana: generar una articulación eficiente monitoreada entre la policía de Mendoza, con mayor innovación tecnológica, y la Municipalidad de Las Heras y de esa manera tener presencia y mayor control de lo que está pasando en la calle. Otro eje es generar obra pública, pero la infraestructura pensada como una forma de poder generar inversión privada, o sea, desarrollar obra pública para que detrás llegue la inversión privada o la obra privada. Esto tiene que ver con obras de infraestructura en sectores industriales, agro productivo para generar desarrollo inmobiliario; social que tiene que ver con la matriz productiva y también turística del departamento. Algo fundamental que tenemos que trabajar en el departamento es que hoy se necesita mayor cantidad de Seos o jardines maternales y ahí poder generar un trabajo fuerte con las primeras infancias. Si tenemos niños que se pueden alimentar y pueden generar una formación cognitiva en los primeros cinco años de vida van a tener mayor oportunidad de desarrollo y serán los adultos y ciudadanos del mañana que construirán una ciudadanía y una ciudad distinta.

-Después de las PASO en la provincia, Las Heras ha estado ardiendo en cuestiones de gobernabilidad, ¿cómo se encuentra hoy la situación a nivel político?

-Como equipo y particularmente cuando me encuentro con el vecino me pasa que hay un enojo importante respecto de lo que está pasando en el municipio, te trasladan que hay un municipio paralizado, uno va a hacer un trámite y no sabe con quién hablar, no ven presencia del estado en términos de obra, lamentablemente el que sufre esta situación es el vecino de Las Heras, que el equipo que sostenía la gestión o fue echado o 'renunciado' por cuestiones de decisiones políticas personales de quien formalmente está como intendente en el municipio, no hay una conducción, está totalmente desdibujada, eso se palpita en la calle y la gente necesita que le digamos el norte que tenemos marcado; que la escuchemos porque ahí está la clave del éxito de una gestión, tener la capacidad de escuchar y tener la cercanía necesaria para que cada una de las políticas públicas llegue de la mejor manera al frente de cada vecino.

-¿Qué mensaje le da al vecino de Las Heras?

-Primero, un agradecimiento por habernos acompañado en las PASO porque ganamos ampliamente las elecciones y eso nos llena de orgullo como equipo de Cambia Mendoza. Eso nos da una doble responsabilidad, la de recepcionar este traslado de confianza que nos ha dado la ciudadanía, pero la responsabilidad de marcar un norte con estos tres ejes y hay muchas cosas que desde el municipio se pueden trabajar y mejorar para la calidad de vida. Tenemos un equipo que tiene el conocimiento, la capacidad de gestión, yo lo represento y quiero poner en valor que es la primera vez que soy candidato y mis adversarios son personas que han sido candidatos en otras oportunidades y me encuentro que en la realidad muchos no los conocen, entonces es un aprendizaje, es decir, si sos candidato tenés que estar cerca de la gente y la gente te tiene que conocer y saber qué has hecho. Si tengo la oportunidad de corregir eso desde la política lo voy a hacer y porque además tenemos un equipo provincial que acompañará las grandes políticas de transformación en Las Heras.