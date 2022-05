El presidente Alberto Fernández se refirió nuevamente a la interna del Frente de Todos y, en medio de las tensiones del Gobierno, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene "una mirada parcial" porque no toma en cuenta que el mundo atravesó la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con el diario El País de España durante su gira por Madrid, el jefe de Estado se refirió al rumbo económico de la Argentina, algo que le critica el sector más cercano a Cristina Kirchner, quien por estas horas se encuentra al frente del Poder Ejecutivo.

"Creo que la de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba", evaluó el mandatario.

También, Fernández hizo una valoración personal sobre el rol de la vicepresidenta en el país y expresó que "ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante".

"Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", indicó el presidente.

Al ser consultado sobre las elecciones del año próximo, indicó: "Yo no estoy pensando en 2023. Estoy pensando en qué puedo hacer para que esta guerra se termine esta guerra. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo.

"El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos", agregó.

Por otra parte, en medio de las críticas del kirchnerismo al ministro de Economía, Martín Guzmán, el mandatario dijo que "nunca fue puesto en duda. Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI, que nos hizo crecer al 10,3%, que bajó la desocupación de 13% a 7%", enfatizó.

En esa línea, Fernández expresó: "Los Gobiernos no son propiedad de nadie, son de los pueblos. Yo soy un mandatario, que cumple órdenes de un mandante que es el pueblo. No solo los que me votaron, todos. Escucho, veo sus necesidades, las enfrento. No creo que la política sea un acto de prepotencia, sí es una representación de intereses. Soy peronista, sé que represento: los intereses de los más postergados, los que han caído en la pobreza, de la pequeña y mediana empresa, del pequeño agricultor".