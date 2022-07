En plena crisis económica, Alberto Fernández cargó este martes contra los empresarios que remarcan precios y especulan con una devaluación "para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar dólares".

"En tiempos muy difíciles, donde luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de forma igualitaria, los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo esta es mi oportunidad de ganar y tengo derecho a ganar lo que me plazca aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva, y todos ellos están presentes", señaló el mandatario desde el complejo turístico ubicado en Chapadmalal.

En ese sentido, agregó: "Ellos son los que especulan, los que especulan con los precios, los que hacen faltar mercadería especulando con que los precios suban, son los que manipulan los precios de los supermercados, los que promueven inflación haciendo sentir a la gente que la moneda se va a devaluar, los que esperan un momento en el que la Argentina se debilite para vender lo que tienen para vender cuando la Argentina lo está necesitando para seguir produciendo, para seguir dando trabajo".

El presidente encabezó la reinauguración del Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal, que estuvo cerrado por más de 15 años, acompañado por una abultada delegación compuesta por varios miembros de su Gabinete, y funcionarios del entorno. Durante el acto, que presidió junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, se celebró la conmemoración del 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón.

Durante su discurso, el jefe de Estado planteó que el país vive una pelea distributiva compleja, en la que el Gobierno apuesta a que los trabajadores obtengan el mismo derecho a participar de ganancias que los empresarios que invierten capital y producen, y señaló que, con esa premisa como horizonte, adoptó la decisión de dejar abiertas las paritarias para que los salarios puedan ganarle a la inflación.

Además, volvió a apuntar contra los empresarios que buscan sacar tajada de las fluctuaciones del mercado cambiario, y señaló que, a pesar de que tras su asunción den 2019 debió afrontar la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la pandemia, la Argentina continúa en el sendero del crecimiento.

"Estamos creciendo, algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar los dólares que les permitan a la argentina seguir produciendo", denunció.

En el marco de la ceremonia de reinagururación, Alberto Fernández aprovechó para cuestionar la decisión adoptada por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich al ceder el complejo turístico a la Gendarmería Nacional bajo la gestión de Mauricio Macri.

"Suelo decirles 'no todo es lo mismo', a veces uno siembran que la política es toda la misma, pero es distinta. No todas las políticas tienen el mismo sentido. Cuando llegamos, inclusive, anulamos una resolución de la exministra de Seguridad que le había dado todo esto a la gendarmería, y se lo había sacado al pueblo argentino. Celebro que los gendarmes vengan con sus familiares a celebrar como parte del pueblo argentino, no como propietarios", expresó.