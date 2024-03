Facundo Fernández Pastor: "Si quisieran resolver el tema, ya tienen cómo hacerlo"

Lo que siempre ha sido una especie de problema histórico para la Argentina, hoy parece tener cierto tipo de salida. Las jubilaciones y pensiones que reciben la mayoría de los adultos mayores está siendo tratado por sendos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición dialoguista. Y esto fue el motivo principal para que desde Círculo Político, por Ciudadano News Radio 91.7, se buscara la palabra de un entendido en el tema: Facundo Fernández Pastor.

El hombre es especialista en Seguridad Social, y al principio de la entrevista afirmó que "no puedo opinar por los legisladores que no dieron quórum, pero imagino que si los diputados radicales no bajaron al recinto tal vez tenga que ver con que tienen un acuerdo con el Ejecutivo en el que se busca no discutir los proyectos a tratar. Estos proyectos son de la Coalición Cívica y del PRO, que tampoco estuvo en la Cámara".

Según Fernández Pastor, "(Nicolás) Massot (diputado republicano por la provincia de Buenos Aires) pidió que conformen todas las comisiones, pero es obvio que los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados no tenían interés en tratar este proyecto. Si quisieran resolver el problema ya podrían haberlo hecho, porque la fórmula de movilidad actual es positiva y sigue a la economía. Cuando los salarios están por encima de la inflación, impacta también en la recaudación tributaria de la ANSES, por lo que los jubilados y pensionados podrían ganarle a la inflación, incluso más que los trabajadores activos".

Según el referente, esto último está comprobado desde la fórmula que rigió entre marzo de 2009 y casi el 2017, "pero cuando se aplicaron políticas neoliberales, y los salarios se ubican por debajo de la inflación, pierden tanto asalariados como jubilados. El fondo de garantía de sustentabilidad surge cuando los adultos mayores pierden contra la inflación, pero esto no lo utilizaron ni Macri ni Alberto, y por supuesto no lo quiere usar tampoco Javier Milei, porque quieren confundir el fondo de garantía con el fondo del Tesoro, con la intención de comérselo", afirmó.

-¿El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está formado por las acciones que tenían las AFJP?

-Con eso, y con el superávit que tiene ANSES cuando termina su ciclo. Cuando termina el año, ANSES cuenta con un superávit, que ingresa al Fondo de Garantía. En épocas de Macri, ese fondo fue a parar a la timba financiera, e ingresaron 11 mil millones de dólares de la reparación histórica, que también fue a parar a la fuga de capitales. Y este fondo es el que buscan trasladar al Tesoro.

-Es el viejo truco de los gobiernos que metían mano en las cajas de las jubilaciones

-Exacto, en su momento lo hizo Onganía, Videla y Cavallo. Todos los gobiernos de derecha fueron por los fondos de los jubilados

Pagos sin aportes

En otro punto de la charla con Facundo Fernández Pastor, los periodistas Daniel Gallardo, José Urrutia y Enrique Villalobo tocaron el tema de los fondos con los que cuenta la ANSES para pagar a jubilados que aportaron, pero también a quienes nunca tuvieron aportes, algo que surgió en el principio del gobierno de Néstor Kirchner. Pero el entrevistado se apuró a aclarar que no es verdad que hubiera gente que no aportó: "No hay nadie que se haya jubilado sin aportar al sistema de seguridad social".

"El sistema de seguridad social se financia con aportes, retribuciones, impuestos, designaciones, exportaciones y transferencias del Tesoro, que también son impuestos. El 51% de la masa de ANSES se compone de exportaciones específicas y transferencias del tesoro: cuando una señora compra leche, paga con IVA y eso va a ANSES. Cuando uno carga nafta, paga impuestos a los hidrocarburos, que también va a ANSES. Todo argentino, así haya trabajado en negro, en algún momento pagó impuestos que van a la seguridad social, para financiar las jubilaciones de privilegio, por poner un ejemplo", detalló el entrevistado.

En palabras de Fernández Pastor, "en ese tiempo sucedió un plan de moratoria para comerciantes, empresarios y profesionales que permitía que pagaran sus deudas de autónomo a la seguridad social, y eso fue una medida económica sabia: se utilizó para aquellos que habían trabajado toda su vida en negro, y que jamás tuvieron aportes, para que al fin de cuentas tuvieran un beneficio previsional. Si bien se mira, esta gente pagó dos veces los aportes, no una sola".