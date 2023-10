Exministro kirchnerista apuntó contra Milei y reconoció la falencia del Gobierno

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, ha puesto en agenda durante su campaña presidencial la privatización tanto de la salud como el de la educación pública. Al respecto, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria se han declarado en contra de este posicionamiento porque consideran que son derechos inherentes de todos los argentinos.

Esta visión de país es también compartida por Daniel Gollan, exministro de Salud de Cristina Kirchner y actual diputado nacional, quien, en diálogo con Metaverso, programa de Ciudadano.News, remarcó la necesidad de "defender y mejorar el sistema sanitario público" de Argentina.

“El candidato Milei dice que el que pueda pagarse la salud tiene derecho a acceder y el que no se la pueda pagar no tiene ese derecho porque si el Estado paga la salud de aquellos que no tienen cobertura social, le está robando dinero a otros ciudadanos”, expresó.

En este contexto, el exministro de Salud reconoció que “el gran problema de Argentina es la inflación, que debe resolverse”. ”Si tuviéramos una inflación razonable, del 4%, 5%, 6% anual, obviamente que 4.600 sería un arancel muy bueno por mucho tiempo para los médicos, porque los precios no suben. Este punto es uno de los temas principales que tenemos que resolver, pero, además, al interior del sistema de salud hay otros problemas”, declaró, respecto a los coseguros que algunos médicos cobran.

Uno de esos problemas que tiene el sector, Gollan apuntó contra el rubro farmacéutico, que ha aumentado los precios muy por encima de la inflación general. “El sector farmacéutico se está llevando mucho rédito de obras sociales, hasta casi el 40%. Hace unos pocos años era el 18%. Ahora, es un problema de escala mundial, pero que en Argentina también golpea fuerte”, comentó.

“Si ya un solo sector, se lleva el 40% para pagar sueldos, honorarios y remuneraciones, va quedando menos. Así tenemos otros sectores que se han acomodado con mucha factibilidad, extrayendo ganancia por encima de lo normal en detrimento de los otros”, sostuvo.

Ausencia de médicos

Debido a la poca incentivación y reconocimiento económico, una parte de los profesionales de la salud han decidido emigrar hacia otras provincias o hacia otros países en busca de un mejor presente. En este marco, el legislador manifestó que “el problema es por falta de interés en hacer determinados tipos de especialidades. Hay 6 o 7 especialidades críticas que tienen poco interés”.

“La especialidad de terapia intensiva, pediatría, psiquiatría y neonatología. Hoy tenemos más problemas por carencia, no se cubren las vacantes por falta de residentes y ese es el principal problema. El tema que se vayan muchos del país, es un problema en números muy marginal, pequeño, ya que la problemática es que no hay interés y es una situación que se genera como siempre por multicausalidad”, sentenció.