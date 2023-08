Elecciones 2023: qué explicaría el giro a la derecha del electorado

Con Javier Milei como el más votado de las PASO, el dirigente libertario marcó un antes y un después para el establishment de la política nacional. Una parte de los argentinos creen que las ideas del liberalismo de mercado solucionaran nuestros problemas de fondo: inflación y desarrollo productivo. Por eso, el candidato presidencial obtuvo la mayor cantidad de votos por sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Este giro a la derecha marca el primer síntoma de una práctica que se repite en toda América latina cuando fracasan los oficialismos: girar de la centroizquierda a la derecha, de la derecha a la centroizquierda, y así se repite año tras año.

El caso más reciente y más cercano para todos es el país vecino de Brasil. Los brasileños tuvieron una reñida elección en 2022 entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Este último ganó y el país vecino cambió la derecha por un gobierno de centro izquierda.

Para entender la transición ideológica electoral en América latina y en Argentina, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al licenciado en ciencias políticas e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, Álvaro Olmedo.

En un primer momento, Olmedo sostuvo que “la transición ideológica no es una casualidad, tampoco puedo decir que nos guste cambiar, sino tal vez, en alguna medida somos llevados a tomar esa decisión”.

“Los medios de comunicación asociados con un establishment y con un partido judicial llevaron en el caso de Brasil a la imposición de un Bolsonaro. Lo de Brasil fue definitivamente un fracaso y la vuelta de Lula se explica a partir de decir que ni era corrupto ni era tan malo”, expresó.

Patricia Bullrich y Javier Milei: quién se queda con el electorado en octubre

De acuerdo a algunas encuestas, Patricia Bullrich y Javier Milei irían a un posible balotaje en noviembre. Sin embargo, la candidata de Juntos por el Cambio se encuentra relegada por debajo de la media que podría obtener el dirigente libertario.

Ante esto, Olmedo manifestó que ”aunque puede ser prematuro, la figura de Bullrich ha sido eclipsada por Milei, porque si alguien tiene que optar por la derecha, la gente busca a Milei y definitivamente no se va a inclinar por una segunda o tercera marca. Bullrich tiene que resolver el problema de la interna antes que salir a conquistar votos de afuera. Tengo mis dudas que todo el sector de Horacio Rodríguez Larreta esté ya incorporado a su campaña y a una voluntad política de triunfo”, argumentó.

“Desde lo ideológico ha quedado muy complicada Patricia Bullrich y desde lo político ha quedado con el problema de la no integración definitiva de Horacio Rodríguez Larreta. Además, con una pata macrista en el espacio de Milei, me parece que no tiene todas las fichas como para avanzar hacia un crecimiento del espacio”, cerró el político.