El vocero Adorni confirmó que los anuncios económicos se harán este martes

Manuel Adorni, vocero presidencial, tuvo su primera conferencia de prensa en la que anticipó que Luis Caputo, el ministro de Economía designado por Javier Milei, dará anuncios económicos este martes.

En su breve contacto con los medios de prensa, Adorni enfatizó que "se terminó lo de gastar más de lo que se tiene. No hay plata, no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos”.

“La decisión del presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos y que nos abramos al público”, siguió Adorni, que también advirtió: “Se vienen tiempos de cambio, que serán complejos”.

En cuanto a la estrategia para desacelerar la inflación, el vocero presidencial reiteró la advertencia que había formulado Milei sobre el "rezago" que deja la emisión monetaria, "que lleva tiempo corregir".

"La Argentina está desordenada, tiene un problema de emisión monetaria que va a seguir impactando en los precios por mucho tiempo más, los cambios de precios no son una novedad de hoy ni de mañana", remarcó.

Al preguntársele su estimación sobre cómo sería la apertura de los mercados, Adorni aclaró que no era su función hacer pronósticos de esa naturaleza: "Algo con lo que vamos a terminar es con la futurología", sentenció.