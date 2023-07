El proyecto peronista que busca regularizar los planes sociales y el trabajo rural

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la senadora nacional de Unidad Ciudadana, Nora del Valle Giménez, presentaron un proyecto de ley que busca compatibilizar los planes sociales con el trabajo rural registrado.

Por esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Jorge Pazos, consejero de la CAME de Economías Regionales. El dirigente destacó que “buscan subsanar algunos inconvenientes legales, con el nuevo proyecto para alentar el empleo registrado de los trabajadores rurales”.

-¿Cuántas personas podrían incluir en este proyecto para insertarlas laboralmente?

-Hay que reconocer que el trabajador rural muchas veces viene a la finca a trabajar dos días y al tercer día va a otro lugar. Por eso, la pregunta es de quién es el trabajador. La cosecha es una actividad discontinua porque hay personas que van y vienen entre campos: a esto hay que buscarle la forma. En esto involucra a más de 600 mil trabajadores. Tal vez un poco más. El decreto 514 caduca en los próximos días de agosto. Por eso, veníamos reclamando un encuentro como el que se celebró esta semana y que, de impulso a un mecanismo mejorado, aceptando que el trabajador siga recibiendo ese apoyo del Estado. Pero a su vez, venga a trabajar. Eso está bueno porque mejora el ingreso del trabajador.

-¿Qué sucede cuando los trabajadores piensan que le van a sacar los planes sociales?

-Sucede que a los oídos del trabajador, mucho tiene que ver el sindicato, probablemente, o el Estado o quien fuere. No logramos difundir que esta herramienta, les permite tener compatibilidad, que pueden hacer las dos cosas: cobrar por las dos vías, por el trabajo registrado formal y por el plan social que el estado le brinda.

- Los trabajadores argumentan que es engorroso el trámite para poder acceder al plan que los ayuda a subsistir el resto del año cuando no hay cosecha, ¿se ha visto la posibilidad de dar una solución a eso?

-Aspiramos con este proyecto un elemento superador. Invitemos a todas las personas que trabajen normalmente y reciban lo que tengan que recibir. Necesitamos que vengan a trabajar y pagar lo justo. Si tienen un subsidio por parte del Estado, será cuestión del gobierno de ver la renovación.

-¿Cuál es la situación de los trabajadores rurales? ¿Cuánto ganan de bolsillo?

-Lo que gana está sujeto y acordado con el sindicato que los representa. El sindicato (UATRE) es muy aguerrido en la discusión de paritarias y como productores, también damos nuestra pelea porque no se puede pagar lo que no se consigue como rentabilidad. En este momento estamos con paritarias abiertas y la CAME tiene representantes en la mesa para discutir para cada sector productivo.

-¿Qué probabilidades hay de que este proyecto sea ley?

-Está claro que estamos en víspera de elecciones, todos los tratamientos pueden funcionar rápidamente o no. Si no se logra reemplazar el decreto que tiene vencimiento el 11 de agosto, vamos a tener serias dificultades para conseguir mano de obra registrada. También, nos someteríamos a la pérdida de la cosecha. Ojalá, que vayamos perdiendo esta situación y con el tiempo se puedan bajar los planes para que la gente sienta que tiene trabajo formal, obra social y beneficios como cualquier trabajador.