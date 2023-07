Bodegas de Argentina celebró la eliminación de retenciones para el vino

El presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre la eliminación de los derechos de exportación (retenciones) a las economías regionales a partir del 1º de setiembre.

Ese fue uno de los anuncios del ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en la Exposición Rural 2023, organizada por la Sociedad Rural en Palermo. Allí, el funcionario hizo el anuncio que beneficiará a seis producciones regionales, entre las que se destaca la producción vitivinícola.

La eliminación de las retenciones, “era es un largo anhelo que teníamos desde Bodegas de Argentina, lo veníamos pidiendo desde hace rato, incluso desde el gobierno de (Mauricio) Macri”, detalló Bressia, quien agregó: “Es una forma ayudarnos a mejorar el tipo de cambio, ahora mejoramos nuestras exportaciones en un 4,5%”.

No obstante, el empresario indicó que la medida “no nos soluciona el problema del retraso en el tipo de cambio si lo comparamos con la inflación que tenemos, ese es el mayor problema, sin dudas, pero ayuda mucho”.

El anuncio

Sergio Massa, anunció que, "a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones". Asimismo, objetó a dirigentes de la oposición que previamente habían asegurado que se aplicaban retenciones a "200 economías regionales", y dijo al respecto que "no todo vale en la campaña", para precisar luego que "hasta el 31 de agosto quedan seis, y a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones".



El funcionario llamó a la dirigencia a "no usar consignas fáciles" sino a "decir lo que se puede y lo que no se puede hacer", en un exhorto a "cambiar la credibilidad" del sistema, citó Télam.

Las seis economías regionales que todavía contaban con retenciones son el maní, vino, arroz, tabaco, industria forestal, cáscara de cítricos.