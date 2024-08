El Pro emitió un duro comunicado luego del bochazo del DNU de la SIDE

El PRO, espacio político presidido por Mauricio Macri, hizo público un fuerte comunicado en contra del Gobierno del presidente Javier Milei luego de que la Cámara de Diputados rechazara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para gastos reservados.

El bloque, por órden del propio Macri, dio quorum este miércoles en la sesión especial y ayudó a la oposición a voltear el DNU de Milei, sin debate, y por 156 votos a favor, 52 en contra y seis abstenciones.

"Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más)", comienza el breve pero contundente comunicado del PRO publicado en horas de la tarde de este miércoles en la cuenta de X (ex Twitter) del partido.

Y continúa: "Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata', y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio".

Desde el PRO, que aportaron cinco diputados para el quorum, consideraron que "el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero" algo que, sostuvieron, "en el PRO esos valores son innegociables".

Comunicado publicado en las redes sociales del Pro y del mismo expresidente Mauricio Macri luego de rechazado el incremento del DNU de la SIDE.

La sesión había sido convocada por los diputados de Encuentro Federal (EF) -que encabeza Miguel Ángel Pichetto-, la Coalición Cívica y el grupo de radicales referenciados en Facundo Manes. Y el quórum se consiguió apenas 17 minutos pasada las 12 horas donde Unión por la Patria aportó 82 diputados, la UCR 16, Encuentro Federal 11, Coalición Cívica 6, Izquierda 5, PRO 5, MID 2 y otros 2 de La Libertad Avanza.

El DNU 656/2024 aprobó un presupuesto general de 100 mil millones de pesos para "el fortalecimiento de la SIDE" y, en simultáneo, establece "el carácter reservado de los fondos previstos", por lo que estos no deberían dar cuenta de su destino. Desde la oposición estiman que cerca del 80% de esa suma ya fue gastada.

Antes de la votación, el diputado Nicolás Mayoraz advirtió que el proyecto no tenía dictamen y que si se iba a tratar "sobre tablas" se requería una mayoría especial. "El tratamiento de un DNU es un tema serio y no existe ningún antecedente que se trate sobre tablas. Este un DNU que no tiene dictamen, entonces se sale de la lógica ordinaria del tratamiento de las leyes y el DNU", dijo el diputado de La Libertad Avanza.