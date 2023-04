El presidente dijo que le gustaría que De Niro sea el protagonista de su película

En las últimas horas, se viralizó una entrevista que dio Alberto Fernández en Nacional Rock, para un pódcast con el humorista y actor Mex Urtizberea.

En la misma lejos del formalismo y los protocolos, el Presidente pudo entrar en confianza y responder preguntas sobre su vida, se divirtió y se emocionó, algo que no pasaba hace mucho tiempo en una entrevista.

Lo que si no faltó, fueron los memes. Es que después de que mencionara que, en caso de que se haga un film sobre su vida, "le gustaría que lo interprete Robert de Niro", las redes sociales estallaron con burlas hacia el comentario.

Todo comenzó cuando hablaron de los actores de Hollywood. En caso de que se necesite un actor, a quién elegiría en una hipotética película sobre su vida: "¿De los que admiro? Robert De Niro", confesó. Asimismo, para no quedar mal con el actor argentino, lanzó: “Y de acá, Mex”, entre risas. El clip se hizo viral en las redes sociales a los pocos minutos.

Durante la charla, Fernández recordó que de niño, en actos escolares, interpretó a un granadero (miembro de uno de los cuerpos del Ejército) del general José de San Martín, al conquistador español Juan de Garay -responsable de la fundación de Buenos Aires en 1580- y hasta de payaso. "Un papelón. ¡Qué vergüenza! Pero éramos chicos, éramos inimputables y no entendíamos lo que hacíamos", sentenció.

Sin embargo, el Jefe de estado también tuvo la oportunidad de emocionarse cuando contó sobre algunos de los mensajes que le llegaron cuando anunció su renuncia a la pelea por la reelección.

“Hubo un mensaje en Twitter que me emocionó mucho. Lo pienso y me emociona", dijo el presidente, con los ojos llenos de lágrimas. "Una señora me dejó un mensaje que decía, Mi mamá primero murió por el covid; después murió mi papá por el covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público. Gracias Alberto", destacó.

La entrevista llamó la atención debido a que fue muy distendida y se lo vio como hacía mucho no se lo veía, muy relajado y sin problemas, en medio de la crisis económica que vive el país y la incertidumbre que hay de cara a las elecciones de agosto.