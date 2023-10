El peronismo cordobés, con Schiaretti a la cabeza, definen a quién apoyará en el balotaje

El mandatario provincial y líder —aún— del peronismo cordobés será blanco de seducción de los dos candidatos presidenciales que lograron hacerse del ticket para disputar el balotaje del 19 de noviembre: Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

El Schiarettismo todavía saborea la gran elección general del domingo. Juan Schiaretti, gobernador saliente de Córdoba y ex candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, cosechó un poco más 1.800.000 de votos, duplicando su performance de las primarias.

Esta semana, Schiaretti viajará junto a su sucesor, Martín Llaryora, a Kuwait. Serán acompañados Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, gobernador saliente y electo, respectivamente, de Santa Fe. Inversiones y financiamiento de infraestructura interprovincial será la razón del vuelo.

Aunque el plato principal de la charla será la postura que adoptará el schiarettismo en la batalla final entre Massa y Milei. Otra voz del círculo íntimo de Schiaretti ratificó su postura de no pronunciamiento explícito en la contienda.

"Yo no me imagino a Schiaretti pronunciándose en favor de alguien. No es su característica ni tampoco la del peronismo cordobés. Seremos un poco tibios...", sostuvo, entre risas, el colaborador".

Llaryora, actual intendente de la ciudad de Córdoba, que será reemplazado por su delfín Daniel Passerini, emerge en el interior como el referente peronista mejor posicionado desde el 10 de diciembre.