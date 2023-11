El PD más presente que nunca y la obligación del arco político con la gobernabilidad

La figura presidencial de Javier Milei le permitió al Partido Demócrata (PD) volver a la mesa chica para debatir sobre el futuro de Argentina con las principales coaliciones políticas. En este sentido, el presidente del PD mendocino, Armando Magistretti, dialogó con Metaverso por Ciudadano.News acerca de los desafíos que tendrán en los próximos años como partido que forma parte de La Libertad Avanza (LLA).

-En ese contexto, ¿qué le ha dado la Libertad Avanza al PD de Mendoza?

-Fundamentalmente una nueva forma o método distinto de comunicación política, a través de la campaña que realizó Javier Milei. El PD durante años ha levantado banderas similares por no decir iguales a Milei en la concepción del Estado, en la defensa de las ideas de libertad, ante la defensa de las ideas que hicieron grande a Argentina respetando la Constitución del ’53.

Habíamos caído bastante en la consideración de los mendocinos y por medio de la figura disruptiva de Javier Milei nos ayudó a estar nuevamente dentro del escenario político provincial. Es una oportunidad que tenemos en el PD de volver a hacer las cosas bien.

-¿Existe el temor dentro del PD de que el ala del PRO, aquella que lidera Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se metan demasiado en la gestión de Milei?

-No, no tenemos inconveniente. Nosotros creemos que los frentes se tienen que constituir entre partidos similares o con orientaciones similares. No hablo de un pensamiento único, que eso ya sería una secta, pero sí que sepamos y tengamos claro cuando hablamos de norte es el norte y no el sur.

Desde esa óptica, vemos auspicioso que la gente del PRO haya tenido el compromiso cívico, político manifestado por Bullrich y Petri a dos días de la elección generales, y creo que se reconfigura el escenario de partidos políticos.

-¿Está de acuerdo con algunas ideas del nuevo presidente como por ejemplo, dolarización, venta de armas, privatización de medios estatales, privatización de Aerolíneas Argentina, cerrar el Banco Central?

-Hablé de pensamientos similares y no de sectas, pensamiento único. Nuestros legisladores nacionales en este marco apoyarán las medidas más importantes de Javier Milei. Siempre teniendo como premisa la defensa de los intereses de Mendoza.

-El tema de la portación de armas, estoy de acuerdo en el respaldo legal y jurídico al portador de armas. No que esto se transforme en el Far West, creemos que la política de seguridad y la seguridad pública tienen que estar en manos de las instituciones que determina la Constitución.

-Privatización de empresas estatales…

La privatización de Aerolíneas y de medios públicos estamos de acuerdo. La dolarización estamos de acuerdo en el concepto en valor absoluto, el tema para que se produzca el proceso se tienen que producir un par de situaciones como la reducción del déficit fiscal en forma drástica. Terminar con el tema de la inflación, dejando de emitir y son pasos sumamente necesarios. Lo otro es desarmar la bomba de las leliq.

-¿Y la propuesta de Milei sobre cerrar las persianas del Banco Central?

-Estoy de acuerdo con el tema Banco Central. Es el responsable de la inflación galopante que hemos tenido durante tiempo, financiando el déficit del estado, más allá de la figura del cierre del Banco Central.

-¿Qué expectativa tiene el corto plazo de este gobierno de la Libertad Avanza y de Javier Milei?

-Vamos a tener un par de meses por adelante bastantes complicados. El Gobierno que está ha dejado un campo minado, ha hecho uso y abuso de la cosa pública, del erario público a través de un festival de dádivas, prestamos, subsidios.

Milei sabe el estado de situación y nadie lo ha dicho en forma descarnada durante toda la campaña el estado en que está la república. No solo desde el punto de vista económico y social, no es excusa, él lo sabe y así y todo ha hecho su campaña y propuestas, pero de una vez por todas, el peronismo se tiene que hacer cargo de los desastres que deja en el país cada vez que le toca gobernar.

-¿Cómo Javier Milei tendrá la gobernabilidad durante su gestión?

-El gradualidad ya dijo Milei que no tiene lugar. Las medidas que se tomen irán al hueso, y la gobernabilidad va a estar dada por la responsabilidad de todo el arco político de respetar el mandato popular. El votante de Milei ha atravesado cualquier estructura política, ha atravesado varios grupos sociales, la diferencia ha sido muy importante y todos aquellos que seguramente van a empezar a amenazar, de hecho, gente de la izquierda, se van a tener que hacer responsables de las extorsiones que están manifestando.

La gobernabilidad es una responsabilidad de todo el arco político.