El gesto del pueblo que deberá captar Javier Milei tras la marcha universitaria

La Marcha Federal Universitaria superó todas las expectativas y las proyecciones de los organizadores. La comunidad educativa salió a las calles para pedir y defender la universidad pública, laica y gratuita. Por eso, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistar al Enrique Bollati, sociólogo, para entender que repercusión tuvo la movilización tanto en los argentinos como en la clase política.

"¿Se cae el Gobierno de Milei? No, ¿eso va a voltear? no. Pero sí es histórico por la cantidad de gente que se manifestó en todo el país. No solo en Buenos Aires, donde fue la mayor concentración, sino en todo el país", sostuvo.

Al respecto de las consecuencias, el sociólogo opinó que "hay una expresión fuerte de rechazo a la desfinanciación de las universidades. También, se sumaron un montón de reclamos más".

"Veías los carteles de la gente y había de todo un punto: se quejaban de eliminar la moratoria a la jubilación; de la reducción de salario del jubilado. En realidad, se utilizó como una marcha de ´prestá atención´. Esto que es un factor horizontal, que atraviesa todos los estratos socio económicos, todos los grupos etarios. Sirvió como expresión de un montón de reclamos", remarcó.

El científico social argumentó que el Gobierno "lo tomó desprevenido" la convocatoria de la comunidad universitaria y señaló que "el Ejecutivo esta se la comió". "Parece ser un hecho porque ese post tan agresivo de Milei, con la lágrima del zurdo, más los cartelitos, el mismo posteo de Victoria Villarruel, que se había mantenido siempre en una posición más razonable, ahí hay un hecho que implica que no la vieron, y la tomaron como si fuese uno más", aseveró.

En las últimas semanas, el jefe del Estado ha sido muy crítico de la figura con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Según Bollati, la pelea constante de Milei con dos personas se deben a busca ser el único referente derecha en el país.

"Acá se está hablando de un interés político de Milei. De que no sobresalga, de que no asome la cabeza ningún sector de centro derecha o derecha que le pueda hacer sombra. El Presidente quiere ser el líder de ese espacio. No se pelea con el peronismo, ni con el FIT, se pelea con los que deberían ser cercanos y podrían disputarle el espacio", cerró.