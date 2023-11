El dolor de cabeza sobre a quién elegir y las dudas del electorado

Las elecciones presidenciales argentinas 2023 serán materia de análisis para los próximos años. Debido a una serie de factores que influyeron en los electores a la hora de elegir a un candidato y apoyar un proyecto de país. Para entender algunos temas sustanciales de nuestra realidad electoral, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, decidió entrevistar al sociólogo Gustavo Mainardi y analizó tanto a los votantes como los condicionantes que inciden sobre su voto.

En primer lugar, el científico social describió el perfil de los electores y de acuerdo a sus justificaciones para elegir a un candidato presidencial. "Hay justificaciones de votos. Por ejemplo, el que elige poder portar armar y otros porque no vas a poder portar armas. Ha sido tan contradictorio el mensaje porque hay gente que lo va a votar, pensando que no va a llevar adelante eso. Y otro grupo, porque sí lo llevará adelante, una dualidad. Mientras que en el otro electorado es mucho más homogéneo el voto", explicó.

Asimismo, remarcó que "hay un cambio de sensación que no es compartida por el electorado", en comparación al balotaje del 2015. “Hay una gran parte del electorado, que toma esta elección como fundamental y no una elección de continuidad. Porque en 2015, en el balotaje, si bien eran modelos un poco diferentes, estábamos hablando de una propuesta de centro de izquierda y una de centroderecha. Acá no, acá hay una cosa muy diferente", señaló.

Por otra parte, Mainardi indicó que "el último debate presidencial, tal vez, incidió en la población indecisa". "Generalmente, los debates actúan sobre la franja de indecisos, no sobre el voto convencido. Según un estudio hecho en EEUU, la semana previa al debate, la franja de indecisos oscila entre el 8% y 10%. Estos informes en Argentina todavía no se han realizado porque la tradición de debate es nuevo", concluyó.