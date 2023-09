El debate presidencial, una oportunidad clave para Bullrich y Massa

Con la inminente llegada de las elecciones presidenciales en Argentina, también llegan las últimas oportunidades que tienen cada uno de los candidatos para mostrar sus propuestas. En este caso, una de las más importantes es el debate presidencial.

conversó con Mario Guerrero, politólogo, quien explicó: "¿Dónde deberían apuntar los candidatos para convencer al electorado?"

“Lo cierto es que, dependiendo del candidato, son los objetivos. En primera instancia, el mayor desafío lo tiene Patricia Bullrich, que es ordenar las propias filas para después salir a buscar y ampliar una realidad política que la comparte con Massa, y es el hecho de que no pasaron sus pisos electorales. En este sentido, Bullrich tiene que buscar la manera de contener al electorado y a las fuerzas que están detrás de Larreta”, indicó el profesional.

“El mayor desafío que tiene Massa no es ordenar las propias filas, sino el hecho de que él está en este momento a cargo de la economía argentina y lo cierto es que ha demostrado serias dificultades para dar respuesta a la situación. En este sentido, comparten una cuestión interesante Massa y Bullrich y tiene que ver con el hecho de que ambos representan un lugar de poder en dos de los temas de agenda que más se discuten en este momento en nuestro país, que tienen que ver con la economía y la seguridad. Massa no ha sabido dar respuesta en materia de economía y Bullrich, en su momento, lo que hizo en materia de seguridad no es reivindicado por propios ni ajenos. Entonces hay una deuda en ese sentido en donde Milei supo potenciar fuertemente ese hecho porque es el que más ha logrado diversificar sus fuentes de apoyo y los puntos desde los cuales ha sabido captar votos”, manifestó Guerrero.

Mario Guerrero también comentó: “Es innegable el hecho de que hay por lo menos una estructura programática en torno a cómo pensar la política y qué es lo que necesita ser transformado en el país de cara a salir de esta situación. Milei corre con cierta ventaja respecto a las candidaturas competitivas, que son Massa y Bullrich, porque representa esta cuestión, reivindica diferentes elementos de la agenda. Lo cierto es que ha sido importante a la hora de ordenar discursivamente y ha calado muy hondo en la sociedad argentina. Supo canalizar el hartazgo social que existe, la idea de pensar nuevas estrategias, más allá de cómo sean implementadas. Si replicamos los resultados, Milei pasará a tener 40 diputados; será una minoría importante con la cual tendrá que negociar toda la casta”.

“Si Milei no va al debate, pierde la pauta publicitaria que la ley le otorga y eso sería un problema importante de cara a la elección. Lo cierto es que está obligado a ir y puede que haya una esencia discursiva y de su personaje como candidato: el de rebeldía, pelear, luchar. Puede que tengamos algo de eso, más teniendo en cuenta que al parecer el modelo todavía no está definido. La idea es hacer interactuar a los candidatos entre ellos en el debate y proponer preguntas por parte del público”, comentó el politólogo.

“Lo lógico sería que Bullrich vea de qué manera convence al electorado que ha votado a Milei para que la vote a ella y confrontar con Massa. El tema acá es que esa lógica hasta este momento le ha salido bastante cara, por el hecho de que no supo contener a su propia fuerza y hay un malestar respecto al coqueteo que ha estado haciendo Macri con Milei. Todavía no terminan de definir cómo hacer ese acercamiento, principalmente porque todavía no han definido cómo hacer el acercamiento interno. Bullrich está entrampada en ese sentido: en los desafíos de ordenar las filas propias y ver contra quién se enfrenta”, finalizó Mario Guerrero.