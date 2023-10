Día de la Madre: la CAME confía en la festividad para aliviar la caída de ventas

En septiembre cayeron las ventas minoristas un 5,1% y acumulan una baja de 2,6% en los primeros meses del año, en relación al mismo periodo de 2022. Con este panorama, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tiene esperanzas que estos números mejoren con las ventas por el Día de la Madre, este domingo 15.

En el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el secretario de prensa de la CAME, Salvador Femenía, manifestó: “Hubo algún indicio de recuperación porque un rubro aumentó y es el de calzado y marroquinería, que está asociado un poco al adelanto del inicio de la temporada”.

“Suponemos que puede ser un adelanto de compras para el Día de la Madre. Esperemos que las ventas seguramente se van a levantar, no sabemos cuánto, seguramente no será mejor que el año pasado. Pero siempre un poco más la fecha en sí, alienta un poco más el consumo dentro del panorama muy difícil”, expresó el representante de la CAME.

-¿Se estiman más complicaciones para el sector en el mediano y corto plazo?

-Hace mucho que no tenemos certidumbre, que es muy necesaria para llevar adelante un negocio. Pero lo que sí tenemos, es mayor incertidumbre hacia adelante, por lo que está pasando, por la actitud de la gente, porque el proceso electoral irrumpe en un momento que ya era mucho más complicado que otras veces.

-Los programas que lanzó el Gobierno para fomentar el consumo, ¿fueron efectivos?

-La medida tenía como objetivo poner un poquito más de plata en el bolsillo de la gente para generar un poco más de consumo. La misma está vigente desde la segunda quincena de septiembre, en la situación que estamos o venimos hace bastante tiempo, la segunda quince ya es como que no queda aire. La gente gasta en la primera quincena, lo cual es una atenuante para el efecto de la medida. Pasa que nos encontramos con un mes de octubre que arranca con esas medidas ya establecidas. Pero en una situación muy complicada, seguramente tampoco atenuará el efecto que produce la situación macroeconómica.

-¿Desde la CAME como tomaron la implementación del nuevo 'dólar pyme'?

-Todas las medidas que significan un incentivo son bienvenidas. Esto mejora la condición porque hoy el que exporta con la brecha cambiaria de del 160% y tener un 25% para poder liquidarlo con el 'contado con liqui': permite una situación diferente para trata de incentivar la entrada de dólares y reforzar un poco las reservas del Banco Central.

-¿Es hora de empezar a unificar el tipo de cambio para las importaciones?

-Cuando se toman medidas que tienen un impacto en precios relativos es para un sector determinado y se necesita sobre todo un respaldo político. Creo que a ninguno, le va a queda otro remedio que tratar de estabilizar la economía y con lo cual se deberán realizar acuerdo político. Una medida de unificar el tipo de cambio, sin el condimento anterior, sería echar más nafta al fuego.