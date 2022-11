Cristina Kirchner aseguró que hará "lo que tenga que hacer"

La vicepresidenta Cristina Kirchner participó de un encuentro organizado por la Unión Obrera Metalúrgica. Fue su primera aparición a dos meses del intento de asesinato que sufrió.

Las principales frases

En el acto aseguró que hará "lo que tenga que hacer" para que los argentinos puedan "organizarse en un proyecto de país", en referencia a las elecciones presidenciales del año próximo. "Saben que, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría", expresó Kirchner.

"Éramos un pueblo alegre. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos", agregó.

"Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión. Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza”, comentó. Luego dijo: “esta es mi primera salida. Quería estar acá porque después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras".

"La primera conclusión buena que saqué es que estos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo", aseguró.

Bono para todos

"Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores", expresó, pero aclaró que esta medida no debe ir "en detrimento de las paritarias". "No es un slogan. Esto que decimos de recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse el salario de acuerdo a la productividad también, y es algo que tienen que luchar los sindicatos con organización", defendió.

Acuerdo democrático

Por último, definió como "necesario que recuperemos la capacidad de discutir sin agravios, sin violencia y con números" y solicitó "reconstruir un acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas con violencia".

"Me permito desde la experiencia personal hablar de un nuevo acuerdo democrático. La violencia, fundamentalmente que se ha constituido en el agravio, en el insulto, en desear la supresión del otro, sea eliminada", comentó. Luego consideró que existe "la necesidad de un consenso económico, discutir en la mesa, no solo los partidos políticos, sino también los sindicatos y las centrales empresarias, el modelo de país y cómo vamos a hacer para salir de la economía bimonetaria".

Si querés ver el discurso completo, te lo dejamos a continuación.