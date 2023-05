Cristina denunció que se "clausuraron" líneas de investigación en la causa del atentado

La vicepresidenta Cristina Kirchner reiteró este lunes que la "quieren presa o muerta", tras advertir que para ella "no hay ni habrá justicia, ni como acusada, ni como víctima", al criticar la decisión del fiscal Carlos Rívolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y pedir que los envíen a juicio oral.

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022", el día en que intentaron matarla, detalla Télam.

"Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada, ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad".

La vicepresidenta afirmó que la Justicia no quiere investigar ni instigadores ni financistas del atentado contra su vida, y que se han clausurado líneas de investigación que apuntan a importantes dirigentes del PRO.

“No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde ‘atrás’”, afirma Cristina, y añade: “Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”.

Finalmente, la vicepresidenta cierra: “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada, ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.