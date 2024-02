Crisis financiera y desafíos para los municipios ante la falta de recursos

Con suma preocupación, diferentes sectores sociales y políticos observan la realidad de todas las provincias y sus municipios. Consideran que la parálisis de obras públicas, reducción de fondos coparticipables y otras líneas de financiamiento desde la Nación hacia todo el país, coloca en indefensión económica y financiera a todos los estados que componen su geografía.

Sobre esta realidad habló con Ciudadano.News, el diputado nacional peronista Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): "La situación es de extrema gravedad, hoy la nación está sin entregar a las provincias los fondos para el transporte, el Fondo de Incentivo Docente, sino porque además no sabemos si estamos precisamente en el umbral de lo que puede ser un sinfín de medidas de ajustes para con las provincias".

Y amplió: "Tenemos un presidente (por Javier Milei) que inclusive en un exabrupto manifestó de que quiere fundir a las provincias y quiere dejarlas sin plata. La consecuencia inmediata tiene que ver con los municipios porque en tiempos de crisis, dejan de recaudar, por lo tanto, se les hace bastante dificultoso la prestación de los servicios básicos que presta un municipio y estamos hablando de la falta de alimentos para los comedores".

Profundizando su análisis, el legislador nacional y ex intendente de Maipú, señaló una serie de aspectos que, a su criterio, impactarán directamente en los municipios: "Estamos hablando de obras públicas que están paralizadas, que tienen que ver con el ENOSHA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), saneamiento, agua, cloaca, tienen que ver con viviendas que quedaron en ejecución y no llegan los fondos, los aumentos de los medicamentos, los aumentos de las prepagas van a repercutir directamente en los centros de salud municipales por poner ejemplos básicos de cuáles son las consecuencias inmediatas que vamos a sentir en nuestras ciudades en nuestros pueblos cuando los intendentes no den abasto para salvar esta situación", completó.

Producción periodística: Daniel Gallardo