Aumento de dieta de los senadores desde la mirada constitucional

La decisión de los senadores nacionales de aplicarse un aumento sobre sus ingresos que los llevará a cobrar casi cinco millones de pesos, es cuestionable desde lo político aunque no desde lo procedimental, donde se cumplieron todos los puntos reglamentarios para decidirlo.

El tema lo abordó en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news) Félix Lonigro, reconocido abogado constitucionalista, quien afirmó: “En un sistema republicano donde los poderes son independientes; la Constitución desde 1853 que se sancionó establece que sobre el sueldo de los legisladores, artículo 74, la dieta la disponen ellos a través de resoluciones de cada cámara, o de una resolución conjunta de ambas cámaras", aclarando que "no son leyes, son resoluciones".

Además, evaluando caminos alternativos, indicó: “Vamos a suponer que se modificara la Constitución y se estableciera que cada cámara no puede definir el sueldo de sus propios integrantes ¿Cuál sería la alternativa?", se interrogó: "¿Que lo decida el presidente o el ministro de Economía?, si el presidente tuviera la posibilidad de decidir cuánto gana un senador o un diputado lo utilizaría como un método de extorsión, por ejemplo; ahora o me aprueban el DNU o la ley bases o no tienen más un aumento de sueldo por cinco años. Eso sería un elemento de presión inadmisible".

“Qué se podría hacer, se podría sancionar una ley por ejemplo, estableciendo que las máximas autoridades de los tres órganos del gobierno cobren lo mismo, diputados, senadores, presidente y vice y jueces de la Corte, que todos cobren igual, sería una buena solución", agregó en tren de sugerencia.

Pero el reconocido constitucionalista también tomó partido sobre el monto de las dietas: “Ahora, dadas las circunstancias, Lousteau no es santo de mi devoción, pero dijo algo que es cierto: cómo puede ser que un legislador nacional cobre menos que los legisladores provinciales; cómo puede ser que el vocero presidencial Adorni cobre dos veces más; cómo puede ser que un chofer del Senado que por ahí trabaja medio día cobre más que el senador al que transporta, y es así, si el chofer tiene mucha antigüedad es así; y por qué los senadores y diputados cobran menos que los jueces de la Corte y que el presidente de la nación o un vocero presidencial. Entiendo perfectamente que la gente se enoje y no soy senador".

A su vez, sobre los senadores que se oponen al aumento y dijeron no aceptarlo, consideró: “Vamos a suponer que en la radio donde trabaja, todos los periodistas por disposición de la radio van a cobrar 50% de aumento; si usted dice que no quiere cobrar es posible que su patronal o empleador le diga bueno, si no lo querés regálalo, dónalo, hace lo quieras, pero los legisladores no pueden decir esto no lo quiero, pasa que hay un sistema contable que se aplica para todos, entonces, los sueldos salen todos con el aumento, la plata se deposita y si no la quieren, en lugar de renunciar a cobrarla, dónenla, pero esto de que renuncio a cobrar la dieta es populismo, demagogia".

“Un tema como este que es proyecto de resolución, ¿se podría votar nominalmente?, sí, pero eso lo tiene que reclamar más de la mitad de los legisladores que están allí y sin embargo, ningún representante de la Libertad Avanza lo dijo y de otros partidos tampoco, nadie", remarcó, volviendo al método del aumento, “entonces, observo que los lineamientos previstos en el reglamento de la cámara se han seguido, no hay nada anormal; pasa que ahora los senadores de la Libertad Avanza salen a decir que renuncian porque seguramente el presidente de la Nación hizo lo mismo que la vez pasada, sale a retar, a llamar a uno, a otro y entonces, de pronto aquellos que no dijeron nada en su momento ahora salen que decir que no quieren el aumento, pero me parece es más para la tribuna que otra cosa".