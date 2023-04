Conocé a Gabriel Pradines, el precandidato que quiere "transformar" Guaymallén

El pasado sábado 22 de abril se conocieron las listas con los precandidatos definitivos de los diferentes frentes políticos que competirán el próximo 11 de junio en las PASO de Mendoza. De esta manera, cada espacio eligió a su gobernador, vice y a sus respectivos intendentes, quienes trabajarán para conseguir votos y llegar así a las elecciones generales de septiembre.

Con el objetivo de conocer a todos los protagonistas, desde El Interactivo, (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) entrevistaron al senador y precandidato a intendente de Guaymallén por LUM, Gabriel Pradines, quien afirmó que "su motivación personal es cambiar y desarrollar Guaymallén”.

El joven militante pertenece al ala del PRO y sigue a Omar de Marchi desde hace tiempo. El precandidato a gobernador fue quien le dio esta oportunidad debido a sus conocimientos y profesionalismo y es por eso mismo que prometió "ir hacia adelante y hacer crecer" al departamento.

Durante la charla además, confesó que trabajará para "hacer las cosas bien" y también consideró esta decisión como un "gran desafío y responsabilidad". Su misión será "hacer lo que se hace en los otros departamentos; agilizar el área de comercio, el de obras privadas, que una obra que comience termine en tiempo y forma, escuchar a los vecinos, son cosas que suceden en el resto de la provincia".

“Guaymallén es un gran departamento, somos 322 mil vecinos, representamos casi el 18% de la población de Mendoza, así que hacer las cosas bien en Guaymallén significa hacer las cosas bien en Mendoza, porque impacta directamente en la provincia", agregó.

El joven con mucho optimismo cree en que se puede cambiar la imagen de los políticos: "Lo que pasa es que la gente no le cree a ningún político y el votante busca una esperanza, una expectativa, uno deposita el voto en una persona que le puede mejorar la vida. Pero hoy eso no pasa, a qué político le creen si los resultados de los últimos 40 años han sido muy malos, y en el caso de Guaymallén hemos tenido muy mala suerte".

En este sentido, recordó la pésima gestión del ex intendente Luis Lobos quien fue condenado por corrupción, pero a diferencia de los actuales representantes del departamento optó por considerar que "eso no es justificación para quedarse anclado y no crecer".

“Los vecinos de Guaymallén te dicen, mirá lo que pasa en Maipú, en Godoy Cruz, por qué en Guaymallén no pasan esas cosas, ahí es donde pongo el foco, en dejar de echarle la culpa a la nación porque Mendoza hace 13 años que no crece y le echamos la culpa a la nación, mientras tanto San Juan, San Luis crecen, en Guaymallén le echamos la culpa a los 2 años de Luis Lobos sin embargo Godoy Cruz, Maipú y Luján crecen".

"Dejemos de echarles la culpa a otros y hagámonos responsable de la responsabilidad que hemos asumido, para eso queremos gobernar, dejemos de echarle la culpa al otro. Miremos hacia adelante y pensemos en mejorar las cosas".

Y lanzó: "Hoy tenemos una gestión que se sigue justificando que no resuelve los problemas por los 2 años de Luis Lobos y ya llevan 8 años. Tenemos un secretario de Obras Públicas que parece más un pasante, porque lleva 7 años y todavía no puede terminar una obra en tiempo y forma".

¿Quién es Gabriel Pradines?



El joven es ingeniero industrial y tiene 32 años. Según detalló, trabajó en una empresa tecnológica en la que tuvo contacto con el exterior: "Salí de una zona de mucho confort, pero para hacer lo que me apasiona y me motiva, que es intentar hacer las cosas distintas y mejor" y a pesar de que consideró de que por edad "iba a ser difícil destacarse" con tan solo 31 años logró ser senador en la Legislatura de Mendoza.

"En estos 11 meses que llevo de senador nos hemos destacado. Eso mismo vamos a hacer en Guaymallén, porque hemos demostrado que en 11 meses podemos hacer las cosas distintas en el Senado, imagínate lo vamos a hacer en la intendencia”.

Producción periodística Daniel Gallardo