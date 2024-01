Caputo se convierte en un “superministro”

Guillermo Ferraro fue eyectado este jueves de su cargo de ministro de Infraestructura debido a una disputa interna con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aunque según el Gobierno nacional la medida se tomó porque el ahora exfuncionario filtró un comentario del presidente Javier Milei referido a la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores por la negociación de la Ley Ómnibus que será discutida la próxima semana en el Congreso.

El ahora exministro que fue eyectado de la Rosada.

Luego de la salida de Ferraro se confirmó que el área que estaba a su cargo pasará a ser parte del ministerio que conduce Luis Toto Caputo, que absorberá todas las secretarías que integraban aquel organigrama, entre ellas Comunicaciones, Obras Públicas y Vivienda y Transporte.

De esta manera, los ministerios ahora serán ocho: Economía, a cargo de Luis Caputo; Interior, cuyo titular es Guillermo Francos; Salud, comandado por Mario Russo; Seguridad, conducido por Patricia Bullrich; Defensa, con Luis Petri a la cabeza; Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello; Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, y Relaciones Exteriores, encabezado por Diana Mondino.

“Pasa completo, está confirmado”, le aseguró una alta fuente del Gobierno a Infobae en la mañana de este viernes lo que a esa hora ya era un secreto a voces.

Aunque todavía no está claro cuándo será oficializada la medida, Caputo ya está dedicado a organizar una nueva estructura.

Se sabe que en Economía no quieren que se mencione la idea de “súper ministro”, pero no quedan dudas de que en los hechos lo será. No sólo tendrá a su cargo la puesta en marcha del ambicioso plan económico con un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, sino que además controlará otras secretarías decisivas para la gestión económica.

En el Gobierno aseguran que aún no está claro qué pasará con los secretarios que estaban hasta este jueves bajo las órdenes de Ferraro, y en ese sentido dijeron que “el traspaso es completo, los nombres se verán luego”.