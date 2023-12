Caputo: la prensa interpretó "incorrectamente” aspectos claves y habrá "aclaraciones"

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló este jueves que la prensa interpretó “incorrectamente” el tema del blanqueo de capitales y las modificaciones propuestas al Impuesto a los Bienes Personales incluidas en la ley ómnibus que envió el Gobierno al Congreso en las últimas horas.

“Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y bienes personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar mal entendidos”, escribió en la red social X (Twitter) el jefe del Palacio de Hacienda.

El apunte fue en referencia a un posteo del economista Germán Fermo que había planteado: “Pretenden seducir a argentinos a que hagan otro blanqueo y no eliminan bienes personales, ni renta financiera. No le encuentro el sentido y ambos impuestos no recaudan nada”.

El proyecto de blanqueo de capitales y las modificaciones al impuesto a las Ganancias fue incluido en la ley ómnibus que el miércoles el Poder Ejecutivo envío al Congreso nacional.

Caputo no añadió ningún otro concepto y en consecuencia no se conocen cuáles son las incorrectas interpretaciones de la prensa.

El proyecto de ley, de más de 660 artículos, fue presentada al Parlamento y hasta el momento ningún funcionario ha ofrecido detalles de una voluminosa norma que afecta a la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

Qué dice respecto al blanqueo

Según el texto enviado al Congreso, se permitirá regularizar hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. El plazo para adherir al régimen de blanqueo se extenderá hasta el 30 de noviembre del año próximo, pero en tres etapas, y no se deberá “aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen”, consigna el proyecto.

Se podrán blanquear la mayoría de los bienes dentro y fuera del país, como la moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; inmuebles; acciones, participación en sociedades, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, y criptomonedas, entre otros.

La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación hasta el 31 de marzo próximo, cuando se deberá pagar un adelanto de la alícuota del 5%. Luego habrá tiempo hasta el 31 de mayo para regularizar el resto del impuesto. La segunda etapa rige desde el 1° de abril al 30 de junio para pagar un adelanto de la alícuota de 10% y habrá tiempo para regularizar el restante hasta 31 de agosto. Finalmente, la tercera etapa tendrá lugar entre julio y septiembre, y la alícuota será del 15%.

Qué dice sobre Bienes Personales

Una de las modificaciones en Bienes Personales es la eliminación del diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior.

En los últimos años, rigió una tabla especial, con un tributo más caro por los bienes que están fuera del país. Según la iniciativa, todo el patrimonio quedaría alcanzado por igual en cuanto al nivel de la imposición, con alícuotas que van desde el 0,5%, para quienes tengan activos valuados en no más $13.688.704, hasta el 1,5% sobre el excedente de $456.290.138 más un fijo de $5.389.927, si se tienen bienes gravados valuados en más de $456.290.138.

Para los ejercicios posteriores al 2023, la tabla se simplifica progresivamente y va bajando la carga fiscal, hasta que por el impuesto correspondiente al 2027 quedarían todos los patrimonios alcanzados por una alícuota de 0,5%, en caso de aprobarse el proyecto.

Con información de Noticias Argentinas y Ámbito