Adorni defendió la ley ómnibus: "Es más libertad, más trabajo y crecimiento de la economía"

El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, destacó este jueves que "el espíritu de la ley ómnibus es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto", ya que "el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado", en referencia al mega proyecto enviado este miércoles por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional.



"Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda. En este próximo mes de camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie", dijo Adorni.

Adorni dijo además que "nadie puede dudar de que el país atraviesa una situación de extrema emergencia", y sostuvo que el gobierno de Javier Milei tiene "la misión de evitar una catástrofe y corregir el rumbo decadente", al defender los términos del proyecto de ley enviado el miércoles al Congreso que impulsa profundas reformas del Estado y la vida de la sociedad.

"El proyecto es el resumen de la visión que este Gobierno tiene de la República Argentina y se enmarca dentro de la peor herencia recibida por un gobierno en la historia argentina", dijo Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Con información de NA y Télam