Bullrich: "Si Cristina es condenada puede ir a una prisión con su nombre"

Patricia Bullrich, candidata a presidente por Juntos por el Cambio, manifestó que en caso de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sea condenada por la justicia, podría ir a una prisión con su nombre.

Estas declaraciones se producen un día después de la presentación de un anuncio de campaña en el que el líder del partido PRO reveló que, en caso de ser elegido, construirá una prisión de máxima seguridad que llevará el nombre de "Cristina Fernández de Kirchner". En una entrevista en Newsweek Radio por FM Metro con Nacho Otero, Bullrich expresó su perspectiva sobre este tema: "Si un hospital puede llevar el nombre de un médico, ¿por qué no podría una prisión llevar el nombre de una persona condenada? ".

La candidata también destacó: "Hasta el momento, Cristina Kirchner tiene una condena, y tendremos que esperar a ver qué dicta la justicia. Es la justicia la que decide sobre las detenciones".

En el mismo contexto, Bullrich subrayó que "es el Ejecutivo el que toma decisiones sobre las obras públicas y cómo se nombran. Ellos han decidido promover su imagen en todo el país, han introducido ideología en las escuelas y desordenado la seguridad. Nosotros buscamos restaurar el orden y ofrecer símbolos claros y concretos de nuestro rumbo".

El aspirante a la presidencia también hizo hincapié en las críticas de la titular del Senado hacia su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian, indicando que dichas críticas no le preocupan: "No me preocupa en absoluto lo que opina Cristina Kirchner. Si hay algo que el kirchnerismo ha dañado profundamente es la economía de los argentinos. Durante los últimos años, hemos visto cómo el Estado creció un 100%. Deberían reflexionar sobre las prioridades".

En otra parte de la entrevista, con relación a las elecciones para gobernador en la provincia de Mendoza, Bullrich pronosticó la victoria de Alfredo Cornejo y desestimó la idea de que Omar de Marchi hubiera establecido un acuerdo con los libertarios. "Algunas personas tienen convicciones, mientras que otras buscan oportunidades sin importar nada más", criticó el líder del PRO.

"Eso es lo que ha ocurrido. Existían las elecciones primarias, podrían haber participado en ellas, pero De Marchi optó por otro camino. No creo que se haya unido a los libertarios, ya que no cuentan con su apoyo. Eligió seguir su camino personal en lugar de unirse a Juntos por el Cambio”, concluyó Bullrich.