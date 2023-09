Patricia Bullrich recibió el respaldo de ex presidentes latinoamericanos

Con la presencia de los ex presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera, se realizó en la Legislatura porteña el 11° encuentro del Grupo Libertad y Democracia, que reunió a dirigentes de centroderecha de la región. El evento, que durará dos días, tiene como objetivo debatir sobre “Las ideas de la libertad en la política del futuro”.

Patricia Bullrich, la candidata apoyada por los ex mandatarios

La primera en tomar la palabra fue Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que expuso sobre 'Argentina ante la nueva etapa'. Bullrich recibió el respaldo de los ex mandatarios presentes, como Iván Duque, que elogió su liderazgo y se refirió al kirchnerismo como un poder que hay que derrotar y al libertario Javier Milei como un obstáculo para gobernar.

Bullrich afirmó que: "Este es el momento histórico para enfrentar al kirchnerismo, que está debilitado, y no me voy a correr para que un grupo nuevo, que no tiene la fuerza ni la decisión para decir basta, nunca más, intente llegar al Gobierno". Sin nombrarlo, se refirió a Milei, el ganador de las PASO, que también se autodenomina libertario.

Los anfitriones del encuentro fueron Macri y Piñera, los ex presidentes de Argentina y Chile, respectivamente. Ambos se mostraron como defensores de la libertad y críticos del populismo. También hicieron referencia a Milei, aunque con diferentes matices.

Macri dijo que había invitado a la gente de Milei, pero que no sabía si habían asistido. Piñera, en cambio, expresó su admiración por la libertad, pero también sus discrepancias con el libertario. Dijo que tenía algunas ideas que había que considerar seriamente, pero que no compartía su visión de Argentina.

El encuentro contó con varios paneles sobre los desafíos que enfrenta Latinoamérica en materia política, económica, cultural y social. Entre los participantes se destacaron ex presidentes y candidatos de diversos países.

Uno de los paneles fue sobre el narcopopulismo, un nuevo fenómeno que combina el narcotráfico con el populismo. Entre los expositores estuvieron Iván Duque, Guillermo Lasso, Vicente Fox, Mariano Rajoy y Juan Guaidó.

Otro panel fue sobre cómo combatir el populismo cultural y fortalecer una narrativa de libertad. Entre los oradores estuvieron María Corina Machado, Andrés Pastrana, Xóchitl Gálvez, Álvaro Delgado y Ronaldo Caiado.

También hubo un panel sobre la libertad económica y el fortalecimiento del sector privado como claves para el desarrollo. Entre los participantes estuvieron Mario Abdo, José María Aznar y Rafael Ángel Calderón.

Finalmente, hubo un panel sobre el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Entre los expositores estuvieron Felipe Calderón y Sergio Moro.