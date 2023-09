La vicepresidenta Cristina Fernández volvió a mostrarse en público y se refirió a distintos aspectos de la campaña electoral. El evento estuvo relacionado con la reedición del libro “Después del derrumbe”. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner” que se lanzó originalmente hace 20 años.

Las PASO

“¿Qué iba a decir después de las elecciones? Yo había dicho el resultado antes”, comentó la vicepresidenta y agregó: “Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que prácticamente quien resultara vencedor de la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente de la Argentina, que nosotros estábamos en la lona. En un programa de TV en mayo dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria, se dio lo que decíamos”.

“En esa PASO votó el 66% de los argentinos y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. Había una expectativa e ilusión de volver a vivir una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa, un auto, progresar o viajar. Eso fue lo que votó la gente”, analizó.

Un giro a la derecha

“Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas. Cuando fueron las PASO yo me quedé en el sur en Río Gallegos y miraba en la TV a los de Juntos por el Cambio festejar. Decía ‘¡qué está festejando esta gente?’. En 2021, cuando el peronismo hizo su peor elección parlamentaria, en esa elección Juntos por el Cambio sacó 42 puntos y ahora terminó a 0,75 de Unión por la Patria y el candidato de UP fue el segundo en votos con una diferencia muy notable”, expresó.

Sobre Sergio Massa

“Yo quiero reconocerle al ministro de Economía haberle dicho a la sociedad argentina sobre el FMI. Valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad: obligan a devaluar”, remarcó.

La evolución económica

“En los años 90, después de la híper, se produce privatización: se privatiza todo, las jubilaciones, YPF, Aerolíneas, Agua y Energía. En el 2001, cuando se produce el derrumbe, se cae todo y no le devuelven a la gente los depósitos. Si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso. Ese que hay algunas que no distinguen, viste. Bueno, Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí traduciendo porque si no, va a estar complicado”, argumentó.

“La Argentina hoy tiene un problema del que vengo hablando hace mucho tiempo: la economía bimonetaria. Ha perdido valor la moneda. Y tiene en común, cosa que no tuvo en nuestros tres períodos, un altísimo nivel de endeudamiento y al FMI como auditor. Esto impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto. Los aumentos que todos sufrimos en góndolas tienen que ver con la devaluación permanente del peso, porque el problema es que la inflación en la Argentina es por escasez de dólares, porque están en el colchón, porque formaron activos en el exterior, porque hemos perdido la moneda y se utiliza como reserva, esta es la situación”, expresó.

La realidad

“Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que hizo el gobierno porque ya las dije oportunamente. Pero voy a hablar de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado. Porque no es cierto que la gente se haya derechizado”, comentó.

A continuación, recordó: “En 2012 yo era presidente y dije en un mensaje del 1 de marzo, que me saltaron a la yugular, pero si nosotros no discutimos los problemas que tenemos van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión que no van a ser las condiciones reales. Y tenemos que discutirlo sin enojarnos". "Durante 12 años nosotros pagábamos presentismo. Sé que es un tema álgido y de discusión. Pero nos pasaba que docentes que trabajaban en la privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutir eso sin enojarnos, porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo: los voucher, las universidades pagas. Realmente creo que en serio tenemos que discutir las cosas”.

“En realidad es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números para hacer lo que querés hacer. Es muy inconsistente todo”, concluyó.