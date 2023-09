Blanqueo de capitales: cómo se puede implementar un plan exitoso de sinceramiento fiscal

El “Perdón Popular de Mercado”, es una de las iniciativas propuestas por el jefe de asesores de Javier Milei y que tiene como fin blanquear unos USD300.000 millones, que están fuera del sistema financiero. En este marco, el programa Metaverso,de Ciudadano.News, decidió entrevistar al economista Fernando Galante para conocer qué se necesita para llevar adelante una propuesta de sinceramiento fiscal.

“Argentina tiene la particularidad de que los argentinos tienen muchos dólares, el tema es que los tienen escondidos o fuera del circuito económico. Claramente, siempre, es una tentación muy grande llevar adelante estos tipos de propuestas”, expresó.

Al mismo tiempo, el economista recordó que “la presidencia de Mauricio Macri implementó el sinceramiento fiscal y tuvo su impacto positivo”. “Durante el Gobierno de Macri, se hizo un sinceramiento fiscal, que fue tremendamente exitoso, en términos de la cantidad de gente que ingresó y que sinceró o blanqueó”, comentó.

“Al final del día lo que se está planteando es un sinceramiento y el hecho de decir ´vos tenías dólares escondidos, vení, tráelos a la economía, no te voy a castigar ni preguntar de dónde los sacaste´”, añadió.

Finalmente, el economista sugirió que “se necesita de un factor fundamental, que es la confianza”. “Por qué la gente no declara lo que tiene, porque le tiene miedo al gobierno que le meta la mano en el bolsillo. Tenemos que tener mucha confianza en ese gobierno de que no me va a meter la mano en el bolsillo. Por eso, vas a tener que ganarte la confianza de la gente y después podés hacer un sinceramiento exitoso”, cerró Fernando Galante.