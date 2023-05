Trenes Argentinos anunció que este sábado llega la formación desde Retiro a Palmira

La empresa estatal Trenes Argentinos anunció oficialmente que la formación desde Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Mendoza se concretará el sábado próximo, 2 de junio, luego de dos meses de retraso, según lo anunciado oportunamente.

Desde la empresa dieron a conocer que este lunes se habilitó la venta de boletos para el trayecto Buenos Aires – Mendoza, por lo que en las próximas horas venderán los tickets para el primer viaje de la formación que partirá desde Retiro a Palmira.

Asimismo, se agregó que la formación llegará el próximo sábado después de hacer 22 paradas durante unas 28 horas de viaje. Por otra parte, el precio de los pasajes será de $6.125 en Primera, $7.340 en Pullman y $20.030 para el camarote que puede ser utilizado por dos personas.

Luego de la pomposa llegada, en marzo, de la primera formación de prueba desde Retiro, en Buenos Aires, a la estación de Palmira, con la presencia del presidente Alberto Fernández, el inicio del servicio se retrasó notablemente, generando pedido de informes de legisladores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio.

Senado provincial

Uno de los pedidos de informes tiene como autora a Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado mendocino, quien exige explicaciones al Gobierno nacional sobre por qué el tren de pasajeros no llegó todavía a la provincia. En diálogo con el programa El Interactivo, de Ciudadano.News, la legisladora explicó: “Se complicó porque como todos recuerdan, cuando vino el presidente, con todo ese acto que hicieron para anunciar la reinauguración del tren, que el mismo peronismo había cerrado en la época del menemismo, el entonces delegado de Trenes Argentinos, que era Jorge Omar Giménez (ex intendente de San Martín), no dio ninguna explicación, y a los pocos días renunció a su cargo para ser precandidato a intendente por otro partido político”, por lo que “nos hemos quedado sin interlocutores”.

A su vez, recordó que “algunos legisladores nacionales presentaron algunas dudas sobre el tema, que no fueron resueltas, y lo que hicimos en la Legislatura es pedirles a los legisladores nacionales que hagan un pedido de informe, o convoquen a las autoridades nacionales para que nos expliquen por qué se ha demorado tanto el regreso del tren, más de 60 días de la fecha en que iba a arribar”.

"Hay gente que estaba esperando poder ir a Buenos Aires y volver en un medio de transporte que fuera accesible, y a pesar de que dura el viaje casi 28 horas, igual la gente estaba dispuesta”, remarcó la senadora, y agregó: “Los ferroviarios, todo el pueblo del Este y los mendocinos estábamos esperanzados porque es un anhelo de mucho tiempo y nos sentimos burlados e insultados de nuestra inteligencia”.

Reclamo nacional

Entre los representantes mendocinos en las instancias nacionales, tomó el reclamo la legisladora nacional Mariana Juri (JxC), quien dio a conocer un comunicado en Twitter: “Hemos confirmado que hasta la fecha, los tickets del tren Mendoza-Buenos Aires no están a la venta, ni en forma virtual ni presencial. Por ello, citamos al Senado nacional al ministro de Transporte, Diego Giuliano, para que nos brinde respuestas de este destrato a los mendocinos”.

El proyecto de resolución que presentó Juri, establece: “Convocar, de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 71 de la Constitución nacional, al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, a comparecer ante la Comisión de Transporte del Senado de la Nación, a los efectos de que evacúe las consultas que se le realicen y brinde informaciones sobre los siguientes aspectos”.

Y esas consultas refieren a los siguientes ítems: la fecha de inicio del servicio Retiro-Palmira del ramal San Martin; la frecuencia que tendrá el servicio, con expresa indicación de las fechas de salida y llegada planificadas; el cuadro tarifario que se aplicará al servicio, con expresa indicación de los estudios realizados para su elaboración; las diversas modalidades de servicios (camarote, pullman, primera, coche comedor, etcétera) que se pretenden instrumentar, como, asimismo, el cuadro tarifario aplicado a cada una de las modalidades; los estudios realizados por el Ministerio y/o la empresa Trenes Argentinos sobre el mercado de usuarios aplicable al servicio; el detalle de las obras e inversiones realizadas para la reactivación del ramal San Martín en el recorrido Retiro-Palmira.

También pide conocer el estado de avance de las obras correspondientes a las distintas estaciones y la inversión total y ejecutada comprendidas en las mismas; si se encuentran previstas acciones que permitan reducir la extensa duración del servicio. En su caso, qué obras y acciones deben desarrollarse para que el servicio tenga una duración acorde a nuestro tiempo; si se encuentran concluidas las tratativas para la utilización de las vías concesionadas al sistema de cargas; fecha de inicio de las obras correspondientes a la puesta a punto de la estación Gutiérrez y fecha probable en que la misma se encontrará operativa para una eventual conexión con el servicio con el Metrotranvía urbano.