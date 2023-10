Sergio Massa: "Voy a salir en estos 30 días a ganarme su confianza"

Confirmada la segunda vuelta entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de la Libertad Avanza, Javier Milei, el actual ministro de Economía llegó al búnker pasadas las 19.30 de este domingo, donde esperó los resultados junto con sus colaboradores y el gobernador electo de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, agradeció este domingo a los "más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran", en los comicios en los que resultó el postulante más elegido, con el 36% de los votos.



Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa sostuvo que "a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan".

"Quiero agradecerles a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de Seguridad, agradecerle a los presidentes de mesa, a los fiscales generales, a los simpatizantes de cada una de las fuerzas políticas que hoy fueron partícipes de una enorme jornada democrática. Quiero decirles a los argentinos que esta jornada hace hoy que nuestra democracia salga más fuerza. Eso tiene que llenarlos de orgullo. Quiero agradecerle a cada uno de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes. Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que la fuerza de la volutantad en el compromiso, encontré en cada uno de ustedes, que tuvo la energía que nos permitió que creciéramos cada 15 puntos desde las PASO hasta hoy", sostuvo.

Y sumó: "Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que depositaron su esperanza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y, sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para desde el 10 de diciembre construir una nueva etapa en la Argentina. Sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Sepan que como presidente no los voy a fallar".

"Quiero hablarles a los argentinos que fueron al cuarto oscuro que votaron en blanco, o aquellos que por desesperanza o por bronca se quedaron en sus casas. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, como la independencia de poderes. Como la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece. Quiero hablarles a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, en orden. Esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas, a todos ellos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos días para ganarme su confianza", aseguró,

En este sentido, indicó: "Quiero decirles que mi compromiso es construir más argentina y más argentinidad. Mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Quiero construir reglas claras. Mi compromiso es construir una patria en la que tengamos la capacidad donde nuestros hijos puedan elegir ir con una compu a la escuela y no con un arma en la mochila. Quiero reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en el que decidí ser candidato. Voy a convocar un gobierno de unidad nacional desde el 10 de diciembre, un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidos. Es importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la Argentina. Es importante establecer los pilares de política de estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para constuir una industria argentina fuerte".

"Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, sobre la base de llamar a los mejores sin informar su fuerza política", afirmó en otro tramo.

“Voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad. Ese es mi mayor compromiso”, dijo, y segundos después la militancia comenzó con la arenga de “Massa presidente”.

El balotaje entre el candidato de Unión por la Patriavy de La Libertad Avanza será el próximo 19 de noviembre, en tanto que el 12 del mismo mes es el debate entre ambos en la Facultad de Derecho de la UBA.

La victoria

Con el 90,12%de las mesas escrutadas, Massa se imponía este domingo con el 36,29% de los votos en las elecciones nacionales, seguido por el de La Libertad Avanza, Javier Milei, que retrocede al 30,19%.



En tercer lugar, queda la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 23,82, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,01 y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,66 por ciento de los votos.