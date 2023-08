Sergio Massa le habló al mercado antes del pago al FMI

El esperado acuerdo con la entidad financiera internacional trae alivio al Gobierno a escasas dos semanas de las PASO, donde el ministro de Economía, Sergio Massa, además es precandidato a la presidencia. La cartera resolvió hoy el pago de los compromisos de julio con el FMI, por un total de 2.700 millones, para lo que se utilizará el desembolso puente del CAF y la ampliación del swap con China.

Pero al país le queda otro desafío: el pago de intereses por 830 millones de dólares. "El próximo vencimiento es el viernes. Sobre ese esquema de pago se informará ese día", indicaron fuentes de Hacienda consultadas por la agencia Noticias Argentinas. mientras se esperaba el desembolso correspondiente a la quinta y a la sexta revisión pero como el staff level agreement, es decir, el acuerdo a nivel técnico, recién se cerró e informó oficialmente el viernes y el FMI entró en el receso de verano por dos semanas, los 7.500 millones de dólares recién llegarán hacia fin de ese mes, con lo que se debieron buscar alternativas de financiamiento para abordar los compromisos.

Así, para enfrentar el pago de hoy Argentina consiguió el aporte de 1.000 millones de dólares de la CAF y, además, una ampliación en el uso del segundo tamo del swap con China.

Miguel Ponce, analista económico, se refirió a estos temas en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), donde señaló: “El ministro contó algo que seguramente no le gustó al candidato Massa", ironizó, precisando luego: "Dijo cómo sería el pago y de alguna manera reconoce que está buscando fondos frescos, que esos fondos frescos no vienen, que las fechas se aceleran, los pagos deben ser efectuados, y entonces las condiciones nos indican que vamos a vivir un ajuste sobre el ajuste que ya es fuerte".

Como parte de ese ajuste "vienen los aumentos del mes que viene, las remarcaciones, y obviamente este tema será dificultoso para la cotidianeidad. Qué dijo el ministro hoy, dijo cómo se van a pagar los vencimientos.

Recordemos que hay un pago hoy y uno mañana. No sabemos cómo se pague hoy, no dijo nada de cómo se pague mañana. Son 2700 millones de dólares, de los cuales mil los logró el viernes a la noche con el famoso Banco Latinoamericano de Desarrollo, que es la ex CAF, la Corporación Andina de Fomento, que se reunió de urgencia en Montevideo y otorgó ese crédito. Y los otros 1700 estaban como conflictivos, porque del primer tramo del swap nos quedaban menos de 1300, el resto ya había sido utilizado, por lo tanto no alcanza, esto obligaba a activar el segundo tramo del swap, con lo cual se otorga la posibilidad de utilizar 5 mil millones".

Según el especialista, "si hacemos la suma de los pagos mal utilizados, prácticamente ya vamos a tener utilizados 7 mil millones de swap de 10 mil. Esto es tomar deuda más cara para pagar vencimientos de una deuda más barata. Por eso trata de poner el pecho diciendo que no vamos a usar un solo dólar de reservas, porque es lo que necesitaba mostrar".

Hablar a los mercados

Además, en su apreciación, estos anuncios tuvieron un claro destinatario, "por eso lo hace a las 9", pensando qué iba a ocurrir con el mercado a las 10, cuando abriera. "¿Alcanza esto que ha anunciado para frenar una posible corrida cambiaria?

Si uno lo mira desde cierta suspicacia, que el peligro era no pagar, entonces seguro iba a haber una corrida, se disparaba el procedimiento de default, pero la pregunta es si el hecho de tener que usar yuanes, porque no hay dólares, agregado a que todos sabemos que el proceso de reservas líquidas está en el momento más crucial, 8 mil millones de dólares en rojo, entonces, usar yuanes implica que no tenemos dólares, si no tenemos dólares y estamos con este rojo, ¿se podrá frenar alguna corrida posible?", se preguntó.

En este contexto, con un mercado que de todos modos se comportó tranquilo y el dólar blue bajó un peso con respecto a su cotización del viernes, la pregunta es si esto es durable en el tiempo: "Necesitamos saber de dónde van a salir los fondos para el pago de mañana".

Si salen, siguen saliendo de los yuanes. Esto indica que lo que se logró comprar la semana pasada, más la liquidación que está viendo al agro 4 no está siendo lo suficiente", y sobre Massa agregó: "Él se ha comprometido a que no van a faltar insumos, yo quiero avisarle que no solo no están faltando insumos sino que ahora están faltando prótesis para operaciones, está habiendo problemas para los insumos para diálisis".

La condición de los fondos chinos

El uso de los yuanes que provienen del acuerdo con el gigante asiático tienen ciertas condiciones que no parece que contemplen el uso para estos pagos, al menos en lo que se supo de una negociación bastante opaca en cuanto a su letra chica. Según Ponce, “el banco central de China autoriza exclusivamente estos tramos del swap".

Todo lo del swap es para pagar importaciones provenientes de China, insumos, partes, piezas, partes de capital, bienes intermedios o para aplicarlos al pago del FMI, donde es una de las monedas reconocidas por el propio Fondo. Por eso es que también entrábamos en problemas sino se hubiera hecho el pago, porque los chinos para seguir activando el swap, y que por lo tanto no se pare nuestra provisión de los insumos que vienen de China, necesita que Argentina no esté en default con el Fondo".

"Por eso aceptan que se use moneda que debería haber sido para mejorar los niveles de actividad china con las ventas de esos insumos que les importamos, que se sacrifique eso en aras de hacer el pago que está haciendo con el Fondo".

Esto es porque los chinos especulan con dos cosas, primero que después de las PASO, cuando se sepa quiénes llegan a octubre, el Fondo va a descansar el envío de aquellos 7.500 que está integrando lo que está pendiente de la aprobación, porque digamos que lo que se ha hecho la semana pasada es el anuncio del anuncio".

Vale aclarar que se anunció que se llegó a un acuerdo con el staff, pero luego tiene que ser ratificado por el brazo más político, que es el directorio del Fondo, donde están los accionistas sentados, y "se supone que allí se aprobará la remisión de los 7500 que están calzados para pagos, tanto en el caso de los pagos con los yuanes como en el caso de lo que nos va girar el fondo, que son las monedas del fondos, son en realidad asientos contables, no es que el dinero de china viene para acá y nosotros lo enviamos, sino que hay asientos contables, yo te entrego tanto esto y vos en el mismo momento pagas lo que vencía".

Obviamente, todos estos temas ameritan una mirada política, puesto que condicionan de manera determinante la percepción ciudadana de la actuación del Gobierno y del propio Sergio Massa: “Creo que es un momento difícil. Esto comienza reflejarse en los resultados electorales en las provincias, como ocurrió ayer con 20 años de peronismo (se refiere a las elecciones en la provincia de Chubut), lógicamente son reemplazados por los que vienen buscando recambio.

Claramente hay un olor a cala que sigue creciendo, hay una sensación de final de época. Los mercados que se adelantan ya dan por sentado que el 10 de diciembre hay un cambio de color político en Argentina”, concluyó.