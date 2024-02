Se resuelven en New York los embargos contra nuestro país

La causa de vieja data de los fondos de inversión, por el canje de deuda posterior al default del 2001 y que algunos de los fondos no aceptaron y prefirieron seguir litigando, encontrará resolución ya que es tratada hoy por la Corte de Apelaciones de Nueva York, que resolverá la manera de ejecutar embargos de bienes contra la Argentina.

La audiencia es pública y versará sobre bienes que podrían ser embargados por el país, según nota oficial emitida el 30 de enero, y el cuerpo anticipó que se brindarán detalles respecto de ciertos activos que podrían ser embargados, pero que se mantendrían estrictamente confidenciales.

En 2020, los fondos impulsores de la demanda, que son Master Value y Trinity Investments entre otros, lograron un fallo a favor emitido por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que falló que el país debía pagar un total de US$ 224,2 millones a dos fondos, que no entraron en los intercambios de 2005 ni de 2010, y tampoco cerraron acuerdo en 2016.

Vale mencionar que la Argentina apeló ese fallo, pero aún hay acreedores que intentan encontrar bienes embargables del país para cobrar los títulos morosos desde 2001.

Son pocos los fondos que aún litigan, entre ellos los nombrados Master Value y Trinity Investment, luego del millonario arreglo logrado durante la presidencia de Mauricio Macri, quien acordó con los mayores fondos demandantes por un valor total de 16.000 mil millones.

El default de 2001 fue decidido durante la breve presidencia del puntano Adolfo Rodríguez Saá, aunque contó con el respaldo de todo el peronismo que aplaudió de pie el anuncio en el Congreso Nacional.