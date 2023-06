Rodríguez Larreta: “Propongo el único camino posible, construir una mayoría amplia y sólida”

De cara a las PASO nacionales, el jefe de Gobierno porteño detalló a Ciudadano News sus propuestas sobre educación, trabajo y seguridad

En un mano a mano con Ciudadadano.News que tuvo como objetivo conocer sus propuestas y cómo las llevará adelante, Horacio Rodríguez Larreta -uno de los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio– profundizó en los tres grandes ejes que considera son necesarios para cambiar la realidad de país: trabajo, educación y seguridad.

El actual jefe de Gobierno porteño evitó polemizar –sobre todo en la interna con Patricia Bullrich–, se enfocó en su proyecto y dio los argumentos para que las transformaciones que pretende se puedan materializar.

—En un acto enfatizó en tres ejes fundamentales: educación, trabajo y seguridad. Para que no queden como slogans ¿puede profundizar?

—Vamos al cómo, a los detalles: tenemos planes para cada tema. Nada que entre en el zócalo de la televisión o en el título de un diario alcanza. Ese es un slogan como vos decís. ¿Por cuál empezamos?

—Trabajo...

—Es lo que dignifica, lo que da futuro. Ni hablar de la importancia que tiene, es lo que da orgullo para un padre o una madre de familia. Hace años que en la Argentina no se crea trabajo privado formal, que es el desafío. Lo primero que tenemos que hacer es promover la productividad de la economía del país, modernizar las leyes laborales y terminar con la industria del juicio, que es una de las razones por las que no se genera empleo formal privado”, agregó. Otro de los aspectos importantes es que ha cambiado la forma de vivir en el mundo. Hay gente que vive acá y trabaja para una empresa en Londres o Chicago.

—¿Está planteando una reforma laboral?

—Estoy diciendo que hay que modernizar el sistema, pero hay que verlo sector por sector. Hay industrias que se han actualizado mucho. Yo no hablo de reforma laboral ni de pérdida de derechos en ningún caso. Cuando menciono que hay que terminar con los juicios laborales, digo que la indemnización legal que corresponde está fuera de toda discusión.

—¿Qué hay que hacer con los planes sociales?

—Tenemos que cambiar el sistema de los planes sociales para que la gente tenga motivación para tomar un empleo, y no como pasa hoy, que el que tiene un plan y consigue un empleo pierde el plan.

—Hablemos de educación...

—Ahí puedo hablarte con la autoridad de la gestión y por lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Defendí a muerte las escuelas abiertas cuando el Gobierno nacional las quiso cerrar para todos. Me hicieron una denuncia penal, me tildaron de “asesino” y terminé en la Corte. Como propuestas, inglés de primer grado hasta quinto año, acceso a una tablet desde el jardín, clases de robótica, de diseño de aplicaciones desde chiquitos. Jornada extendida, son diez horas más de clase por semana”.

—En el país hay escuelas sin ventiladores para el verano y sin estufas en invierno, se habla de más horas en las aulas, pero no de convivencia escolar y calidad educativa...

—La cantidad de días de clase es muy importante y no hay que minimizarlo, nosotros tenemos 192 días de clase. La calidad es fundamental también. Tenemos un sistema que si falta un docente se lo reemplaza, lo cubre el preceptor con apoyo de la tecnología; ya saben lo que tienen que hacer para no perder ni una hora de clase. Hoy un chico que termina la secundaria y no sabe de tecnología en serio, se transforma en lo que hace 50 años era un analfabeto. El inglés es fundamental, hoy es requisito para los trabajos mucho más que antes. Hoy tenemos en la Ciudad escuelas bilingües, y todo esto que hicimos acá lo voy a llevar a todas las escuelas del país; por eso hablo de una revolución educativa.

—Con nombres como el de Cintia Hotton en sus listas, si fuese presidente, ¿qué haría con la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo?

—La votó el Congreso y la tengo que respetar.

—¿Coincide con esa ley?

—Creo en la vida desde la concepción. Igual es una creencia personal, acá soy el jefe de Gobierno de todos los porteños y acompaño y llevo a la práctica las leyes que se designen y las respeto.

—Nos queda el eje de la seguridad...

—También en eso puedo hablar desde mi experiencia de gestión, porque gobierno y tengo responsabilidades, no ando diciendo slogans.

—¿Eso fue con alguna dedicatoria especial?

—No, no, para nada (evita mencionar algún nombre propio).

—Volvamos a la seguridad...

—En seguridad hay dos planos. Lo urgentísimo, que es el ataque al narcotráfico y para eso hay que inundar de gendarmes las zonas ‘clientes’ de la droga. Rosario, el sur de Córdoba y el conurbano de la CABA, sobre todo hacia el lado Oeste, San Martín, Moreno, José C Paz... Es terrible. Lo que propongo es que mandemos al Ejército y a la Gendarmería a cuidar la soberanía de las fronteras. Aislar a los capos narcos en las cárceles, porque con un celular desde las cárceles mandan a un sicario a matar a otro que está afuera. Además, hay que ocupar los cargos de la Justicia. Hoy, uno de cada tres cargos en esa competencia están vacantes.

—¿Por qué Rodríguez Larreta es la mejor opción para el votante en general y el de Juntos por el Cambio en particular?

—Hace muchos años me vengo preparando para esto. Es un desafío enorme. Tengo la capacidad de armar y liderar equipos, lo he demostrado. Tengo mucha experiencia en la gestión, la Ciudad de Buenos Aires es mi carta de presentación y nadie puede negar la transformación que hicimos acá. Además, creo que el camino que propongo es el único posible. Es un camino de construcción de mayorías, bien amplia, sólida, para que los cambios que la Argentina necesita se mantengan en el tiempo. El cambio vale si se mantiene.