Cristina Kirchner repitió que no será candidata presidencial y se abrió la incógnita respecto a quiénes serán los aspirantes del Frente de Todos a la Casa Rosada en las elecciones de este año. Si bien algunos ya adelantaron su postulación, otros aún aguardan hasta la fecha límite. Quiénes están en carrera.

La vicepresidenta de la Nación repitió que no será candidata, tal como adelantó el 6 de diciembre del año pasado. "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", dijo a través de una carta en la que apuntó contra el "Partido Judicial", Juntos por el Cambio y el poder económico.

Ante la ausencia de una figura del tamaño de la exmandataria, el Frente de Todos deberá definir –en PASO o de manera acordada– la estrategia electoral para competir contra los candidatos de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el FIT, principales partidos que participarán de los comicios de agosto y octubre, detalla Ámbito.

Entre los postulantes que ya anunciaron su precandidatura se encuentran Daniel Scioli y Juan Grabois. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, adelantó que en las próximas horas anunciará su precandidatura. Mientras que aún no está confirmada la participación del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y del ministro de Economía, Sergio Massa.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, fue el primero en anunciarse como precandidato dentro del FdT. Se encuentra en campaña desde hace dos meses, para lo cual conformó un equipo de campaña, autodenominado Junta Promotora Scioli Presidente 2023.

Además, ya tiene reservadas unas oficinas en el barrio porteño de San Telmo que funcionarán como búnker y centro de comando electoral, que le permita volver más fluido su vínculo con la Casa Rosada.

Uno de los que trabaja en la candidatura de Scioli es su ex jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez. "Queremos participar de las PASO del Frente de Todos y ofrecerles a los peronistas y a toda la ciudadanía una opción confiable y previsible. Estamos convencidos de que Daniel es el mejor candidato para competir en octubre contra los que vuelven a ofrecer ajuste y pérdida de derechos a los argentinos", dijo en un comunicado de prensa.

El dirigente social Juan Grabois también se posiciona dentro del frente como uno de los precandidatos a la presidencia. "Si no hay una persona de nuestra generación, yo me presento", adelantó meses atrás, aunque posteriormente advirtió que si no hay elecciones PASO en la coalición oficialista podría presentarse por el Frente Patria Grande, la agrupación que encabeza.

En el caso del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, adelantó que en los próximos días anunciará su precandidatura. “Si el presidente tomaba la decisión que finalmente tomó, iba a evaluar esa posibilidad. Cuando me preguntaron si competiría contra Cristina dije que no. Y dije que me había puesto como fecha este martes del congreso partidario. Hoy estoy más cerca del sí y seguramente en los próximos días este anunciándolo”, adelantó.

Además, consideró que “lo mejor que le puede pasar al FdT es tener un espacio amplio, abierto y plural”.