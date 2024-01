La entrevistada relató que citó a dirigentes empresarios que expresaron su apoyo a las reformas de las leyes laborales incluidas en la Ley Ómnibus y por lo tanto se oponían a todo cese de actividades "justo cuando las pymes estamos en llamas lo que más necesitamos es trabajar".

Flores relató que el empresario Rodolfo Llano produjo un video en el que llama a un cacerolazo para difundir la consigna "yo no paro, yo trabajo" y agregó que así se fue armando una movilización en la que se llamaba a vestirse de celeste y blanco, portar banderas argentinas y adornar los frentes con la enseña nacional.

"Esta movida de emprendedores se fue incrementando hasta completar más de 4.000 entre productores, empresarios a los que sumaron las propias cámaras y otras entidades, algo que nos llena de satisfacción por algo que nació como una expresión y después se fue multiplicando, lo que expresa el deseo de la ciudadanía de cambiar la historia porque así no va más",expresó Flores.

Para la empresaria "cada vez hay más gente que respalda al presidente Milei, que no soporta más el apriete y quiere dar una vuelta de página". La convocatoria de los organizadores tambièn propone difundir por las redes la consigna señalada: "Yo no paro, yo trabajo" y según aseguró Flores el llamado tiene alcance nacional y que no se concentre en Buenos Aires.

La empresaria destacó la línea de diálogo que se da en los debates sobre el proyecto de ley y considera que el sector productivo y de las pyme "hemos contribuido con nuestro granito de arena dando a conocer a los diputados nuestras realidades y a la vez escuchar, esto no se había dado antes por lo cual estamos viviendo un momento histórico en nuestro país.