Conocidos ya los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia cubriendo la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco desde noviembre de 2021 y de la que se producirá cuando se jubile Juan Carlos Maqueda, no tardaron en hacerse oír las quejas por no haber propuesto a una mujer para cubrir alguno de esos cargos.

Tras la renuncia de Highton de Nolasco y el fallecimiento de Carmen Argibay la Corte nacional no volvió a tener integrantes femeninos.

Reclamos desde la política

La diputada nacional Margarita Stolbizer y otras dirigentes de la oposición cuestionaron hoy la falta de "equidad de género" en las nominaciones que realizó el Gobierno nacional para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Frente comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”, aseguró Stolbizer en redes sociales.

En esta línea, la legisladora expresó: “Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones".

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, consideró.

En el mismo sentido se manifestó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, quien sostuvo que el Ejecutivo de “olvidó” de las mujeres a la hora de proponer los nuevos integrantes de la Corte.

“Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad”, lamentó Gaillard.

A su vez, la legisladora del socialismo Mónica Fein dijo que el Presidente “eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia”.

“Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”, destacó Fein. En tanto, su par del Frente de Izquierda Myriam Bregman, apunto: “No fallan. Todos antiderechos”.

Por su lado, desde La Libertad Avanza, fue el diputado de la provincia de Buenos Aires Agustín Romo el que salió a defender la decisión del Ejecutivo nacional.

“Realmente extraordinarias las criticas de las compañeras feministas a los dos personas elegidas por el Presidente para la Corte Suprema. Se quejan de que no son mujeres. Unica critica. No si son aptos, capaces, inteligentes, honestos, no. Que no son mujeres. Sigan así, sin verla”, planteó Romo.