Morales: “El país y sus empresarios necesitan salir del Mercosur”

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, visitó Mendoza, donde recalcó que "el país y sus empresarios necesitan salir por fuera del Mercosur porque el mercado va por otro lado".

Además, el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, indicó: "Hay empresas argentinas que están invirtiendo en Paraguay y no en el país", y también agregó: "El Mercosur se ha cerrado, tenemos que abrirnos, tenemos que buscar acuerdos de libre comercio. El acuerdo de libre comercio con Europa para algunos productos que se exportan te baja 12% de un arancel de ingresos de productos importados a Europa, por ejemplo, y te mejora el precio. Entonces es una cuestión de que también tenemos que abrirnos el mundo".

Morales, quien estuvo en la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, Asinmet, también agregó: "La capacidad empresarial argentina es un desafío, se trata de un desafío global. No podemos quedarnos en el desarrollo científico y tecnológico. En tres años, el trabajador que no sepa programación va a ser un trabajador no calificado".

"Y lo mismo para la capacidad empresarial, donde año a año debe haber mejoras, se deben controlar costos. Si el Estado no les da las condiciones macro y ponemos en marcha un programa que sea disruptivo o no productivo, este país explota", sumó.

El precandidato también opinó acerca de la situación de argentinos en Paraguay: "Todas las inversiones en Paraguay son de empresas argentinas. Hay cosas que tenemos que hacer, copiar y no quiero hablar de otras actividades, en cualquier momento Paraguay nos supera como productor de soja, lo que es una vergüenza. Uruguay lo mismo".

"No vamos a venir a mentirles, de la noche a la mañana no vamos a resolver los temas, el primer año va a ser un año clave para que trabajemos todo lo duro que hay que trabajar, que lo vamos a hacer, que es bajar el gasto público, equilibrar las cuentas públicas y poner en marcha el país", finalizó Morales.

El jujeño estuvo acompañado por el candidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias, y el diputado nacional Lisandro Nieri.

Producción periodística: Sebastián Peralta.