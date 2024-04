Milei vs. gobernadores: ¿Quién paga el ajuste?

La relación entre el Gobierno central y los estados provinciales siempre fue compleja, sujeta a favoritismos políticos, a cajas generosas y a una discrecionalidad que, en los últimos tiempos, alcanzó ribetes alevosos, con eternos postergados y, por el otro lado, mandatarios provinciales agarrados de un ducto de dinero permanente.

Facundo Nejamkis, analista político y director de la consultora Opina Argentina, dialogó sobre estos temas con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), donde afirmó: “No es sencillo analizar una negociación en la cual uno carece de información".

"Vemos una dinámica de negociación entre gobernadores y Poder Ejecutivo que básicamente parece ser una negociación por recursos; que amagó en su momento por ser una negociación tratando de construir acuerdos de más largo plazo, esto pensando en lo que planteó el presidente el 1 de marzo en la asamblea legislativa cuando se lanzaron estas discusiones, y no existen informaciones públicas respecto de cómo va evolucionando esa cuestión".

“Se puede ver en términos objetivos que hay una disputa por los recursos, siempre la relación está atravesada por los recursos fiscales y uno ve que además de eso, el proceso recesivo que está viviendo la economía tiene impacto negativo sobre la recaudación de recursos en todos los niveles, nacionales, provinciales o municipales".

"Por lo tanto, no pareciera avizorarse con claridad cuáles podrían ser los puntos de acuerdos, porque además los gobernadores de ayer eran unos gobernadores de un signo político, faltan otros y todavía no termina de quedar claro, más allá de la foto, cuáles son los acuerdos que surgen de esas reuniones". estimó.

Entonces, se supone que no habrá precisiones “hasta que nos e conozca con claridad cuáles son los puntos de este acuerdo", agregó el analista, remarcando: "hay que esperar cuando anuncien algo sustancioso, que además tienen que tener impacto por las necesidades que tiene este gobierno de acuerdos legislativos que den después consensos a la sanción de leyes, que permitan también la adjudicación de esos recursos", y citó "la reposición de Impuesto a las Ganancias, el impuesto al cheque, el impuesto país, todo lo que está permanentemente en discusión".

Tensión permanente

En otro tramo de la entrevista, Nejamkis se refirió a los apoyos que sigue cosechando el presidente, con “una parte de la sociedad que por ahora es bastante homogénea y bastante consistente y todavía va por unos puntos por encima del 50%, todavía es mayoritaria con el presidente", pero en el plano de la gobernabilidad, advirtió que "la política y el gobierno están en tensión desde el día uno", lo que se demuestra en que "no hay una sola herramienta legislativa que el gobierno que haya podido hacer aprobar por el parlamento",

"La herramienta que sacó a través de DNU fue rechazada por el Senado", mientras que "con los gobernadores no hay ningún tipo de acuerdo que se haya dado, por lo menos hasta el momento. No veo casamiento, no veo parejas, no veo noviazgos, nada y no sé si tiene que haber, no sé si el gobierno quiere que haya también".

En este terreno, “Lo que le conviene es sacar el acuerdo y el acompañamiento de la política en general al precio más bajo posible, y ese precio se dará si eventualmente al gobierno le va bien en su programa económico".

"Si al gobierno le va bien en su programa económico probablemente veamos más predisposición de la política de acompañarlo, sobre todo una parte, y creo que el gobierno apuesta a esa alquimia".

En tren de esos acuerdos necesarios, entonces, que necesitan sí o sí ser votados, desarrolla la hipótesis de que el presidente mide "cuál es el costo más bajo que él puede pagar para que lo acompañen en las reformas", y ahí es donde "imagina que la manera de que ese costo sea lo más bajo posible es si él ya tiene un programa económico con cierto nivel de consolidación y éxito", con la inflación baja, con cierto nivel de estabilidad alcanzado, "ciertos objetivos en términos de gasto público alcanzados y demás, con eso él siente que puede negociar con la política".

En cuanto a las inversiones, y el constante arribo de empresarios y ejecutivos internacionales interesados en nuestro país, lo confirmó taxativamente: "Sí, eso está pasando, porque siempre el mundo financiero se desplaza hacia los lugares en donde la economía se abre y se pone más amigable para el mundo de los negocios".

"Argentina además estaba muy barata, entonces cuando aparecen oportunidades de inversión y parece un país para reconfigurarse como una economía más abierta, eso lo convierte en un punto más atractivo pero todavía", y concluyó: "falta consolidar eso, entonces no sé hasta qué punto, sí se ven ya variables financieras que hay una mejora, no sé cuál será el impacto final de eso".