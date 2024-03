Milei sigue compartiendo nimiedades en las redes

Frente a la vastedad de problemas que enfrenta nuestro país, y aunque las cosas no están marchando como era de esperar para el Gobierno, con los fracasos sucesivos de sus intentos legislativos, ya sea por la vía del decreto o del Parlamento, el presidente Javier Milei sigue encontrando tiempo para revisar redes y compartir "me gusta" e insultos por igual.

En este caso, hoy compartió una anécdota que fue subida a la cuenta de un chofer argentino que vive en la ciudad estadounidense de Miami, cuyos pasajeros canadienses le dijeron que el mandatario argentino “es el mejor del mundo”.

“Se suben tres canadienses borrachos totalmente que iban de Miami Beach al Ultra Festival. Cuando se enteran que soy argentino, me dicen ‘oh brother, your prime minister is a fucking guy in the world. Y yo les dije que no es primer ministro, sino Presidente”, comenzó relatando el conductor, para luego agregar:

“Y me dicen, ‘your fucking president is the best of the world’. Los tipos chochos con Milei, Y me pidieron que le mande grabado a un amigo de ellos colombiano que vive en Toronto el saludo de Milei, el Viva la Libertad Carajo y que se los traduzca”.

"Me sacaron fotos y me decían que por Milei se iba cambiar la política mundial para ponerla del lado correcto, defendiendo a la gente, en contra del gasto del gobierno", cerró la anécdota, que por supuesto luego fue compartida por el mandatario en sus redes y así se viralizó.