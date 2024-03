Las redes sociales y las interacciones de Milei, bajo la lupa de la UBA

Emilia Reiszer es politóloga y consultora política, además de investigadora del observatorio de redes sociales Pulsar UBA, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Fue entrevistada en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, sobre el último informe del observatorio y de la consultora Ad Hoc en relación con las redes sociales y las interacciones del presidente Javier Milei.

“Este informe lo hacemos mensualmente donde medimos, entre otras cosas, la conversación, todo lo que se habla en redes sociales y portales web más allá de Twitter o X, en torno al actual presidente, pero ya lo venimos midiendo desde hace más de un año y, entre otras, vemos cómo se habla, con qué sentimiento”, detalló la especialista sobre la metodología de trabajo.

“Esto nos lleva a preguntarnos qué pasa con Milei, que está todo el tiempo peleando con personas distintas, cómo eso repercute en su imagen digital, hay algunos indicios, no representativos, pero algo nos dice, sobre todo del ecosistema digital que es algo que tanto le importa al presidente y es importante para la lógica comunicacional del Gobierno actual”, sumó Reiszer.

Según detalló la especialista, citando a propio presidente, quien dijo que desayunaba, almorzaba, merendaba, cenaba y se iba a dormir pegado a las redes sociales, “eso le da la pauta de lo que está funcionando bien, mal o poco”.

“Con esa lógica, nosotros medimos qué se dice, también entendiendo que hay mucho de militancia digital en torno al presidente y vemos un aumento de la negatividad, del rechazo que se va incrementando, es paulatino, no algo brusco, pero sí entre diciembre, cuando asumió, y ahora, a principio de marzo, aumentó 10% la negatividad en torno al presidente, estaba en 35%, llegó a 45% y en el fin de semana de entre el 8M y lo que pasó su auto aumento de sueldo, llegamos a picos de 54% de negatividad”, especificó Reiszer.

-¿Lo de su sueldo impactó hasta en la tropa propia?

-Eso lo vimos cuando observamos en detalle quiénes habían hablado en esa conversación y todo lo que es la militancia digital de Milei estaba callada y, la positividad, los que hablaron bien sobre Milei en ese fin de semana, fueron pocos, lo que potenció a aquellos que hablaban mal, pero evidentemente fue un tema que se corrió mucho de la línea discursiva del Gobierno y de la Libertad Avanza. Quedó muy en evidencia toda la conversación detractora, las críticas que no pudieron ser compensadas como muchas veces vemos, por ejemplo, cuando fue la conversación sobre Lali Espósito que si bien hubo rechazo el presidente por sus dichos, también hubo mucha militancia que salió a bancarlo criticándola a Lali en ese contexto y se podía ver una disputa más polarizada, en este caso, no hubo tanta militancia digital a favor de Milei.

-¿Notan que en la conversación social entre la militancia de Milei crece la crueldad?

-No diría que crece, diría que es parte del emblema discursivo de la comunicación que lleva adelante el presidente y el Gobierno en este momento. No fue menos cruel lo que le hicieron en este caso a Lali o lo que han hecho con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Respecto a Martín Lousteau, es una lógica que vienen llevando que no la inauguran con el senador en este momento, pero sí es cierto que han corrido los límites de lo políticamente correcto, de lo aceptable o incluso hasta naturalizado ciertas agresiones de parte del vocero (por Manuel Adorni), del presidente, figuras que tienen peso en la conversación y la agenda pública hoy en día, y han vuelto normal una lógica de vínculo, de disputa, en diálogo dentro y fuera de las redes sociales que hasta hace un par de meses tenían más límites en lo que es la conversación pública.

-En las redes sociales está cambiado un poco el eje de lo que es prioridad sobre lo que no. Por ejemplo, Lali fue agenda cuando es más importante lo que sucede con las jubilaciones, por ejemplo…

-Sí, concuerdo, por ejemplo, ese fin de semana fue el Cosquín Rock, recordemos que no solo fue Lali la que se posicionó en contra del presidente, Divididos también lo hizo, pero en ese contexto fue el anuncio del incremento en las tarifas en la mayoría de las provincias en Argentina y la disputa encabezada por (Martín) Llaryora (gobernador de Córdoba) en contra de ese aumento de tarifas, todo eso quedó corrido cuando empezamos todos a hablar de lo que había sucedido con Lali en vez de estar hablando de otras cosas que tienen mucho más peso en la vida cotidiana de la gente que es cuánto va a costar el boleto de colectivo para ir a trabajar o estudiar.

-Ese cambio en la agenda, ¿lo busca Milei?

-Esa lógica de imponer temas en la agenda para correr de lo que realmente importaba, sí es algo que se vienen viendo, que en este caso un poco sí lo salvó, pero sí está la intención de instalar temas para que no se hable tanto de aquellos que le pueden ser más perjudicial al Gobierno. Para cambiar los ejes de discusión es que el Gobierno usa la potencia que tiene desde la comunicación y la militancia digital.