Milei evalúa quedarse con sólo un avión de la flota presidencial

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, muchas versiones comenzaron a circular sobre los cambios anunciados para su gestión y que desde hace años le generan al Estado nacional un gasto desmesurado.

Este es el caso de la flota presidencial que diariamente insume un alto costo en mantenimiento. Milei ya había tomado una decisión sobre qué hacer con estas aeronaves oficiales que actualmente les generan un gasto millonario a los argentinos y no se utilizan.

En la Secretaría General se comenzaron a escuchar diferentes opiniones sobre cuál debería ser el futuro de los tres aviones y los tres helicópteros que el Gobierno nacional adquirió hace unos años y que hasta el momento no habría intención de conservarlos por varias razones en un contexto económico que vive el país.

Sólo una de las aeronaves es de propiedad de la Fuerza Aérea y el resto pertenece al Estado nacional. La situación está siendo analizada hace varios días y se baraja la posibilidad de que el Presidente sólo se quede con un Learjet 60 (ARG-03) de la Fuerza Aérea para utilizar dentro del país o en casos de emergencia y vender el resto de la flota presidencial pudiendo recaudar unos US$ 40 millones.

Las unidades que el Gobierno pondría a la venta son un Boeing 737-500 (ARG-02), conocido como Tango 04, que tendría un valor cercano a los US$ 4 y que tiene costo de mantenimiento (sin uso) por U$S 1.500.000, además de unos US$ 500 mil por inspecciones que paga el Estado.

Otro de los aviones en la mira es el Boeing 757-256 (ARG-01), adquirido durante la gestión de Alberto Fernández por US$ 25 millones, ya que en los próximos meses se prevé que demandará gastos de inspección por US$ 2.000.000, otro US$ 100.000 por mantenimiento, además de las inspecciones menores por US$ 700.000 y otros US$ 7.000 que implican volarlo 30 minutos por semana para mantenerlo operativo.

Por otra parte, el Gobierno nacional también puso los ojos en los tres helicópteros presidenciales que cada uno posee un valor de mercado de entre US$ 3 millones y US$ 4 millones y que están generando altos costos de mantenimiento.