Milei de cara al mundo: ¿qué le espera en la región?

La victoria de Javier Milei en la PASO presidenciales marcó una nueva realidad para nuestro país, pero por otro lado, también pesan las repercusiones regionales y mundiales de lo acontecido, y precisamente a eso se refirió Ricardo Ferrer Picado, analista político, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), donde indicó:

"Estuve conversando con varios amigos, todos sorprendidos gratamente porque ven que la Argentina ha tomado un rumbo favorable al capitalismo, favorable a los valores de la democracia, aunque acá estamos sorprendidos pero alejados de lo que es populismo de izquierda cercano al chavismo”.

En su consideración, “esto ha significado un golpe durísimo para las estructuras políticas y el kirchnerismo en particular. No obstante, si me dicen para afuera, es totalmente previsible la política de Milei, como la de Juntos por el Cambio.

Ahora el gran problema y enigma de lo que viene, la incertidumbre, está en cómo va a continuar, si Juntos por el Cambio puede fidelizar y hacer síntesis y sinergia para aumentar la cantidad de votos -porque si bien ganó Patricia en una gran elección, se esperaba sacar un poco más de votos- está claro que la pelea no fortaleció a Juntos por el Cambio sino que fue al contrario, espantó a muchos votantes”

Sobre Milei también evaluó: “que haya hecho esas elecciones en el conurbano, en La Matanza, implica que el votante de Milei no le robó voto a Juntos por el Cambio necesariamente, sino específicamente al oficialismo. El otro día Jorge Giacobbe, él hace encuestas, y le preguntaba a la gente y la gente le decía que iba a votar a Milei, pero a su vez es la misma gente que quería votar Cristina y que está a favor del control de precios, con lo cual falta una sustancia de coherencia, pero no deja de ser saliente porque es un fenómeno que se da globalmente”.

Sobre el escenario regional en particular, afirmó: “Cualquiera de las dos personas que pueda llegar a la Casa Rosada, sea Patricia Bullrich o Milei, va a tener la misma situación en los países de la región, va a tener el principal socio de la Argentina que es Brasil en una situación antagónica, Lula tomó partido por el propio Massa; en Chile hay diferencias concretas, un gobierno que está muy débil, el único país que va a tener buena relación es con Uruguay”.

Además, para Ferrer Picado, “Milei es disruptivo y no transmite los votos, fíjense que en Capital Federal no pudo transmitir los votos a Marra, que logró la inercia de acercarse y sacar un poco más de lo pensaba, pensó que sacaba 12 puntos y sacó 17, pero no sacó 25 como Milei se pensaba que iba sacar”.

Para concluir, marcó que “Acá hay dos caminos, uno que fortalezca el camino, que la gente lo empiece a proyectar como presidente y no como el recipiente, el destino de un voto bronca institucionalizado, en vez de poner una feta de jamón, le pone el voto a Milei, y capaz ahora se lo sacan porque dicen; ya veo que llega este tipo”.

Y otro escenario es que “con todas las tarifas, con todo atado al dólar oficial, este 20% más, el dólar casi a 700, y la gente que estaba enojada se enoje mucho más y termine sacando 40 puntos en la primera vuelta”, aunque finalmente aclaró: “Yo sinceramente no lo veo, creo que acá se van a poner las barbas en remojo, ayer lo vi, fue sorprendente ver la actitud que tomó Larreta de abrazarse con Patricia Bullrich, la propia Bullrich de asumir después de la tan dura interna esa colaboración. Milei, a diferencia de Juntos por el Cambio, no le veo capacidad de gobernabilidad, no tienen ni un concejo deliberante a favor de él”.

“Patricia Bullrich y Sergio Massa son dos políticos profesionales, conocen el Estado desde adentro, Milei no conoce el Estado. En todo caso lo conoce del lado empresario y no es el lado más sano, no es más sano que la política en Argentina. Me cuesta visualizarlo, va a tener que hacer un gran esfuerzo y es probable que pierda su espontaneidad”, completó.