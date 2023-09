Mendoza y el debate de candidatos: "A la vanguardia de la calidad institucional"

El primer debate formal de candidatos a la Gobernación de Mendoza dejó saldo más institucional que político. Fue el primero en 40 años de democracia, instaurado por modificaciones a la Ley Electoral 2.551 que realizó la Legislatura por iniciativa legislativa del senador Lucas Ilardo (PJ), hoy compañero de fórmula de Omar Parisi (Frente Elegí).

De allí, que a partir de ahora será único, público y obligatorio todos los años electorales, Ciudadano.News realizó una cobertura especial en el Espacio Cultutral Julio Le Parc, donde se concretó el debate. Al término del mismo, entrevistó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y titular de la Junta Electoral de la Provincia, Dalmiro Garay, quien evaluó el primer debate: "Ha sido muy importante que los mendocinos y la Legislatura le hayan impuesto a los candidatos que tengan que debatir y que lo hagan de cara al público por los canales abiertos y que haya sido la Junta Electoral la que se encarga de organizarlo".

"Los medios televisivos hicieron las preguntas, nosotros no guionamos el debate, dejamos libertad para que, según el eje temático acordado, se hicieran las preguntas que entendieran que debían hacerse, por lo tanto, los candidatos no sabían las preguntas que iban a tener que responder. Por qué no pensar más adelante en una pregunta entre los propios candidatos, que sea con una interacción distinta, pero nos parece que este, nuestro primer debate único, salió bastante bien", comentó Garay.

Según Garay, "el debate único, público y obligatorio colocó a Mendoza en la vanguardia de calidad institucional de todo el país". En ese sentido, el magistrado y exministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, indicó: "Los países que tienen buen nivel institucional y transparencia, tienen esencialmente ficha limpia, un sistema de votación como el que tenemos hoy, que es de boleta única, y tienen también un debate obligatorio de sus candidatos. Me parece que son ejes que nos permiten compararnos con otras realidades, tanto nacionales como internacionales, y decir que Mendoza sí ha crecido en institucionalidad", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.