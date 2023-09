Mario Vadillo celebró el crecimiento del Partido Verde en Mendoza a pesar de la derrota

Mario Vadillo candidato a gobernador de la provincia de Mendoza, reconoció la derrota en las elecciones celebradas, pero festejó el crecimiento que ha obtenido junto al Partido Verde. En su búnker Vadillo manifestó: "La verdad es que para nosotros es muy importante lo que está pasando porque estamos consolidando una base electoral para las familias mendocinas que han confiado en nosotros, que tenemos banderas muy sencillas, la protección del agua y sacar los pernos políticos".

"Somos una fuerza de que hoy día va a crecer el control en la legislatura, en los diferentes consejos deliberantes que podamos acceder. Hemos crecido en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, parte de Capital, de Godoy Cruz. La verdad que hay muchas familias que han contado con nosotros", expresó.

"Realmente el Partido Verde ha estado muy claro en la defensa de los trabajadores esenciales, como es la salud, la seguridad, la educación, esos son trabajadores que han sido muy vapuleados por Cornejo", comentó Vadillo.

Por su parte, Emanuel Fugazzotto quien iba en la lista como candidato a la vicegobernación manifestó: "La gente confía en el trabajo que realizamos con el equipo, nosotros no salimos a comprar votos, no salimos a regalar electrodomésticos, colchones, no salimos a promover prácticas que le hacen muy mal a la política y que detonan justamente la confianza de la familia en la participación política".

"Estamos ratificando un contrato que firmamos en el 2021 de que nosotros íbamos a hacer la fuerza política que defienda los intereses de la familia mendocina y lo estamos haciendo en la legislatura y en los consejos. Por eso decíamos que la participación ciudadana iba a ser un eje central de nuestro gobierno y lo vamos a seguir haciendo desde la legislatura" comentó Fugazzotto.

Mario Vadillo fue el encargado de finalizar con la conferencia de prensa y cerró:"Es una fuerza política que va creciendo, estamos enfrentando aparatos políticos que llevan casi 30 años en toda la provincia de Mendoza. Por eso la lucha política nuestra contra la corrupción es tan importante".