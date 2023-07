Javier Milei denunció una campaña sucia en su contra

El candidato Javier Milei volvió a ser noticia esta semana, a partir de conocerse nuevas acusaciones sobre la metodología para confeccionar las listas de candidatos para las próximas elecciones, que señalan desde venta de espacios en los cargos legislativas, como señaló el ingeniero Juan Carlos Blumberg,

Hasta haberle entregado el armado de un distrito bonaerense a Sergio Massa. En su contraataque, el candidato presidencial por La Libertad Avanza atacó fuertemente a "los medios y la casta", a quienes acusa de "la campaña de difamación más grande de la historia argentina" en su contra.

"Argentina está repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo, corruptos disfrazados de moralistas y políticos camaleones que saltan de un lado a otro. Pero eso no te lo cuenta nadie", escribió en su cuenta de la red Twitter, donde resaltó que "Cada minuto que dedican a operarme porque expongo los negocios de la casta, porque valoro a mi familia, ó porque amo a mis perros, es proporcional al tiempo que dedican a esconder a los culpables de la decadencia nacional".

No terminó ahí la andanada del locuaz dirigente, ya que señaló a los medios, a quienes juzgó por "mostrarse tan interesados en supuestas denuncias", que investiguen "algunos nombres" como los de Horacio Rodríguez Larreta y su hermano Augusto, Maximiliano Pullaro, Sergio Massa, Carolina Losada, Diego Santilli y Gerardo Morales.

"Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del siniestro, el recaudador del que nadie habla ni pregunta. Si no lo conocen, los invito a preguntar a los desarrolladores inmobiliarios a quien le dejan la 'cometa' por las exenciones al Código de la Ciudad.

O sea, digamos, La ruta del dinero H", escribió, rotulando al precandidato del PRO como "un tipo de baja moral pero también de baja autoestima", que "hace cuatro años intenta jubilar a Mauricio Macri sin éxito y dilapidando los impuestos de los porteños, porque le duele ser menos". "Comprador hostil. Lo que no consigue por la propia lo compra con la tuya".

"Los propios (lo) acusan de tranzar con el narcotráfico", afirmó sobre Maximiliano Pullaro, destacando que "Losada lo culpa de alertar a los narcos sobre los allanamientos del gobierno anterior. Todos filtran sus vínculos oscuros pero se sacan fotos con él", y sobre ello remató "a ningún medio parece sorprenderle, a ningún periodista le indigna".

Sobre Massa disparó que es amigo de Clarín, el círculo rojo, Larreta y la Unión Cívica Radical (UCR). "El candidato de Macri en el 2013; el invitado especial de Macri al Foro de Davos".

"El único Ministro con 120% de inflación que es candidato a Presidente de la Nación. El que nadie critica demasiado 'por las dudas que llegue'. El que iba a barrer a los ñoquis de La Cámpora y terminó trabajando con ellos", abundó.

"¿Escucharon a algún periodista dedicarle a Massa el tiempo que me dedican a mi? ¿A Larreta? ¿A Vidal? ¿A Morales? En Jujuy no se hace un sólo negocio sin la venia de Morales. Eso es la casta.

Nosotros no sólo no tenemos ningún acuerdo con Massa sino que somos el único espacio político que puede ganarle un balotaje. Todos los demás pierden. Qué casualidad que nos estén atacando", continuó en su diatriba, y sobre el gobernador jujeño agregó: "¿A nadie le resulta RARO que ningún medio hable de los cargos que repartió Morales entre su familia? ¿Ó de que su hijo maneja la empresa estatal de producción de cannabis más grande del país? Se ve que es más importante saber cuántos perros tengo yo".

También ligó en el camino el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, a quien llamó "el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires".

"Nadie le pide rendición a la UCR, pero todos saben que entre los abanderados de la moral y la educación pública hay tantos corruptos vividores del Estado como en el kirchnerismo", fue otro de los comentarios, y a la hora de señalar al periodismo, habló de un "sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa. Me vas a decir que los conocés bien, pero yo te digo que no. No se salva casi ninguno".

Aseguró que "todos cobran pauta en sus medios, en sus sitios web, o directamente en sobres de papel madera. Dedican horas y horas a hablar de mí, levantar denuncias falsas y acusaciones esotéricas" debido a que "no pueden hablar de sus jefes y saben que si soy gobierno se les acaba el curro".

"La política argentina es un pantano de corrupción, delincuencia, y vínculos con el crimen organizado, manejada por los mismos de siempre hace décadas".

"Son todos multimillonarios mientras los argentinos son cada vez mas pobres. Nosotros somos el primer espacio político que viene a cambiar de cuajo esta situación. Qué casualidad que de repente todo el sistema (políticos, periodistas, empresarios, etc.) estén apuntando sus cañones contra nosotros", completó.