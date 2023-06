Impiden medida para cruzar a Chile

Los empresarios del transporte, así como los trabajadores, viven una muy complicada situación por el cierre del paso binacional y por la falta de alternativas a problemas de larga data y difícil resolución.

Desde las autoridades provinciales las respuestas son consideradas insuficientes o erróneas por los involucrados, pero vale resaltar que es un problema más nacional que de la Provincia, ya que el transporte internacional involucra no sólo a Mendoza, sino que los transportistas son de todo el país, e incluso, de países vecinos, mientras que los problemas aduaneros son estrictamente del Estado central como las carreteras son de aquella jurisdicción.

Héctor Agusto, responsable de una de las empresas que presta el servicio de transporte internacional, señaló a Ciudadano News: “Hace una semana que tenemos mercaderías despachadas sobre camión. Estamos a la espera de la apertura del paso, pero bueno, esta vez ha sido una contingencia de tipo catástrofe del lado chileno”.

El problema es que no pudieron poner en marcha una solución alternativa que todos los años sirve en situaciones análogas, y por una decisión que no logran explicarse no se está aplicando. “Entonces recurrimos a la alternativa del paso fronterizo de Pino Hachado, en el Sur, en la provincia de Neuquén. Que es una práctica habitual en época invernal”, continuó el empresario, precisando que “es un paso de menos altura que nos permite el cruce. Eso se hace aduaneramente por sistema, el cambio del punto de salida del país".

En esta ocasión, el jefe de la Aduana, administrador de la entidad de Mendoza, Ludovico López Meller, "tomó una decisión unilateral revocando esos permisos, esas modificaciones en el sistema y no autorizando a salir por Pino Hachado”.

Entre las explicaciones, el responsable aduanero indicó que no quería correr el riesgo de colapsar la salida de ese paso, “lo cual es mentira”, sostuvo Agusto, porque “si bien no tiene una infraestructura grande es práctica habitual de los inviernos".

Y realmente "es una decisión tomada muy a la ligera, teniendo en cuenta que no todos los despachos de mercadería de la provincia de Mendoza van a salir por ese paso, porque conlleva un canon adicional de parte del cliente, del exportador, de 2.000 dólares por cada camión”, destacó en especialista en transportes y agregó: "Hay que tener en cuenta que las demás provincias sí lo han autorizado en aduanas regionales, el cambio por el sistema Malvinas, para hacer el cruce por el Sur".

“Entonces acá nos han dejado con camiones a mitad de camino y a la deriva, porque para colmo, el señor (Néstor) Majul ha obligado a que todos los camiones que no estén documentados en Uspallata a la vera del camino o en recintos, patios, predios, que ya están estipulados para la espera de la apertura del paso, sean desalojados, con lo cual quedamos a la deriva de un lugar y de otro”, completó el empresario.

La posición del Gobierno provincial entonces ha traído más controversia, y “básicamente estamos a la deriva, porque de un lado Majul dice que bajen todos los camiones, siendo que siempre hemos esperado, y perdemos los turnos".

"Después va a ser un descontrol cuando bajen la bandera y que tengamos que pasar hacia Chile”, remarcó Agusto, y aseveró: “Majul no quiere problemas con los robos y la inseguridad, porque básicamente nunca se han ocupado, siendo que esto es una problemática anual de estación, nunca se han preocupado por tener buenos baños, que los choferes tengan un lugar cómodo, que tengan seguridad, sí se ponen parches, se reparten frazadas, llevan comida, todo para la foto”.

“Yo hablo porque manejo un transporte internacional de cargas y veo esta problemática año tras año. Pero la de negarnos el paso por otro corredor de Argentina es la primera vez”, completó el transportista.