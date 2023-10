Guillermo Moreno: su elogio a Milei y la posibilidad de Massa para pelear en el balotaje

A cinco días de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, Unión por la Patria tiene como objetivo competir en una segunda vuelta electoral, supuestamente, con Javier Milei. Este último fue el candidato que más votado en las PASO de agosto y tiene grandes posibilidades ser también el más votado el próximo domingo.

En este contexto, el exsecretario de Comercio de la Nación, el polémico Guillermo Moreno, fue entrevistado por Metaverso, de Ciudadano.News. El exfundionario también compitió en las PASO, pero no llegó al 1,5% de los votos necesarios para competir en las elecciones generales.

Moreno, por un lado, analizó el escenario electoral y criticó la gestión del oficialismo. Por otro lado, Moreno manifestó la condición que le pondrá a Sergio Massa para apoyar su candidatura presidencial en una eventual segunda vuelta.

-¿Cómo ve la campaña presidencial?

-La campaña tiene dos candidatos que no hablan de economía y tenés a Milei, que dice cosas fantasiosas, que están en su cabeza. En su modelo teórico, que tiene muchas posibilidades de ganar, incluso en primera vuelta, pero también él lo sabe. Milei tiene muchísimas posibilidades de ser un gobierno muy breve, no porque le vayan a poner palos en la rueda, sino porque sus propias ideas no dan. Te doy harina y agua y si no sabes hacer una pizza, te va a salir engrudo. Si no sabés, no sabés y finalmente no vas a comer pizza, bueno, lo mismo va a pasar acá, nadie va a hostigar a Milei porque todo el mundo va a estar resolviendo sus temas, pero él solo va a ser un gobierno breve. Porque con las cosas que está diciendo, que lo valoro y me parece un revolucionario, va a hacer una revolución equivocada y en ese fracaso, se le va a ir el gobierno.

-¿Milei será el gran vencedor en los comicios del 22 de octubre?

-Sí. Porque si venís de dos gobiernos fracasados, rotundamente, cómo pueden sostener un debate. Esto es imposible y el pibe Milei dice fantasías, pero te dan ganas de creerlas, ¿qué puede decir Patricia Bullrich del gobierno de Cambiemos?, solamente entre ellos se creen lo que dicen, gritan un poquito y dicen pavadas.

-En las opciones que nos dan desde la oposición es devaluar nuestra moneda: Juntos por el Cambio piensa en devaluar y Javier Milei quiere dolarizar, ¿qué reflexión puede hacer acerca de esto?

- Obviamente que lo de la oposición es desastroso, pero lo de este Gobierno es espantoso, ¿de qué va a hablar Massa hoy? Tuvo la posibilidad después de que perdió las PASO, cuando devalúa y sube la tasa de interés, en vez de decir "muchachos, vamos a bajar los precios de la comida". En vez de hacerlo, le subió el precio e hizo el "dólar soja 4" y todas esas tonterías para seguir subiendo el precio de la comida. Cuando subís el precio de la comida empobreces al pueblo, ¿o por qué nos ocupamos tanto del precio de la comida en la década ganada?, porque cuando tenés un pueblo que lo vas sacando de la pobreza, el mismo consume. Por eso, la diferencia entre un gobierno peronista y uno gorila es el precio de la comida: cuando vos tenés la comida cara, el gobierno es gorila y punto. No hay otra historia, vos tenés cara la comida, sos gorila, y punto.

- ¿A quién vota el 22 de octubre?

-El miércoles le vamos a dar una "changuis" más al ministro de Economía, a ver si "peroniza" su política económica y si no la "peroniza", por eso el discurso de hoy es clave (en Ensenada). Si habla de peronismo y que va a peronizar la economía, bueno, que era lo que tendría que haber hecho después que perdió las PASO. Siempre que llovió paró, un 17 de octubre hay que decirle al pueblo peronista y al mendocino a organizarse, porque quizá el gobierno que venga dentro de la ley y el orden también va a ser breve. Entonces tenemos que organizar el movimiento peronista para darle una alternativa al pueblo.

-¿En caso de que gane Sergio Massa podrá llevar adelante un gobierno de unidad?

-Pero es que no sé qué significa eso, qué política económica vas a hacer y lo escuché a Massa decir ´necesito al mejor liberal para resolver el tema fiscal´. Es decir, no necesita al mejor peronista, necesita al mejor liberal, pero qué está diciendo. Creo que no se escuchan y no sé qué quiere decir, suena bonito…